Real Madrid : la nouvelle règle de Liga provoque déjà la pagaille

Une nouvelle règle destinée à lutter contre les gains de temps a donné lieu à une fin de match confuse entre la Real Sociedad et l’Espanyol (2-1). Un gardien blessé, un capitaine temporairement exclu et un entraîneur expulsé : son application n’est pas passée inaperçue.

Remiro blessé après les cinq changements

La scène se déroule dans le temps additionnel de la rencontre entre la Real Sociedad et l’Espanyol, samedi, lors de la 3e journée de Liga. Álex Remiro se blesse involontairement après un contact avec l’un de ses partenaires. Le gardien basque reçoit des soins mais conserve sa place, son équipe ayant déjà effectué ses cinq changements.

Jusque-là, la situation paraît classique. Mais comme le rapporte L’Équipe, le règlement instauré cet été impose désormais une sanction particulière dans ce cas précis.

Zubeldia contraint de sortir une minute

Lorsqu’un gardien est soigné sans être remplacé, un joueur de champ doit quitter la pelouse pendant une minute. Cette mesure vise à limiter les interruptions volontaires et les éventuels gains de temps. Le capitaine Igor Zubeldia a donc été désigné pour laisser provisoirement ses partenaires à dix.

La Real Sociedad a finalement conservé son avantage et s’est imposée 2-1. Cet épisode n’a donc eu aucune incidence sur le score, mais il a mis en lumière une règle encore mal assimilée en ce début de saison.

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Matarazzo perd ses nerfs et se fait expulser

La décision arbitrale a surtout provoqué la colère de Pellegrino Matarazzo. L’entraîneur de la Real Sociedad a insisté auprès de Manuel Jesus Orellana sur le fait que Remiro était réellement blessé. Une contestation jugée trop véhémente par l’arbitre, qui a décidé de l’expulser.

La règle a pourtant été appliquée à la lettre, indépendamment de la nature de la blessure du champion d’Europe 2024. Une première situation confuse qui pourrait inviter les clubs de Liga, dont le Real Madrid, à rappeler rapidement cette nouveauté à leurs joueurs et à leurs staffs.