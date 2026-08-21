Real Madrid, PSG : Leipzig fait finalement grimper l’addition à 140 M€ !

Le Real Madrid a remporté la bataille pour Yan Diomandé au terme d’un dossier riche en rebondissements. La Casa Blanca a déboursé 140 M€, bonus inclus, pour recruter l’ailier ivoirien, qui savoure déjà son arrivée dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid dépasse les 120 M€

On vous en parlait récemment : le Real Madrid avait avancé sur un transfert à 120 M€. L’opération s’est finalement conclue pour 140 M€, bonus inclus, faisant de Yan Diomandé le joueur le plus cher de l’histoire du club merengue.

Le RB Leipzig n’a donc rien lâché. Après avoir réclamé plus de 100 M€, puis 120 M€, le club allemand a profité de la concurrence de Liverpool et du PSG pour faire monter les enchères. Les Parisiens ont fini par se retirer, refusant de réaliser une telle folie pour un joueur de 19 ans comptant seulement une saison en Bundesliga.

Mourinho ne l’avait pas réclamé

Auteur de 13 buts et 10 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, Diomandé n’était pourtant pas une priorité initiale de José Mourinho. Le technicien portugais a reconnu ne pas avoir demandé son recrutement, comme le rapporte également Foot Mercato.

Real Madrid : José Mourinho n’avait pas demandé à recruter Yan Diomandé… — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2090322667303834055

Le contact entre les deux hommes a néanmoins été rapide. Diomandé raconte avoir été réveillé par Mourinho, alors présent au Portugal, pour discuter de son arrivée et du rôle qu’il pouvait tenir dans son équipe.

Diomandé déjà conquis par Mourinho

« Quand le Real Madrid vient vous dire “on vous veut”, c’est comme un rêve », a confié l’international ivoirien à SportyTV. Fier de rejoindre la Casa Blanca, il estime que Mourinho représente l’entraîneur idéal pour l’aider à poursuivre sa progression.

Le nouvel attaquant madrilène a même assuré que les joueurs étaient « prêts à mourir » pour le Portugais. Après un transfert inattendu et un montant record, Diomandé va désormais devoir répondre aux immenses attentes placées en lui sur le terrain.