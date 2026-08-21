La blessure de Chardonnet chamboule la fin du mercato

À quelques jours de la reprise, Brest doit encore renforcer une défense fragilisée par l’absence de Brendan Chardonnet. Le club finistérien cherche également du sang neuf en attaque et un quatrième gardien.

Un défenseur central toujours espéré

La blessure du capitaine Brendan Chardonnet a rebattu les cartes malgré l’arrivée de Gautier Lloris. À douze jours de la fermeture du marché, Julien Lachuer souhaite disposer de trois défenseurs centraux de métier, selon les éléments rapportés par Morning Foot.

Le nouvel entraîneur brestois ne dramatise toutefois pas la situation. Lucas Tousart et Justin Bourgault ont été testés dans l’axe pendant la préparation, tandis que le jeune Raphaël Le Guen représente une solution issue de la formation. Un passage à trois derrière reste également envisageable.

Un ou deux renforts attendus devant

L’autre priorité se situe en attaque. Après une préparation mitigée et une victoire poussive contre le Stade Briochin (2-1), Lachuer réclame davantage de fraîcheur et d’intensité. « Idéalement, c’est un, voire deux garçons qui doivent nous rejoindre. Donc on y travaille », a-t-il expliqué en conférence de presse.

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Brest a déjà enregistré cinq arrivées : Egil Selvik, Joseph Nonge, Gautier Lloris, Mamady Diambou et Romain Cagnon. Une anticipation inhabituelle pour le club finistérien, portée par les changements opérés en interne.

Selvik part numéro un, sans garantie

Dans les cages, Egil Selvik débutera la saison avec le statut de titulaire. La hiérarchie n’est néanmoins pas figée puisque Romain Cagnon pourra la bousculer en fonction de ses performances. Lachuer entend installer une véritable émulation entre ses gardiens.

Un quatrième portier reste attendu pour compléter le groupe. Le déplacement au Mans, samedi 22 août lors de l’ouverture du championnat, donnera enfin une première indication sur les derniers besoins brestois avant la clôture du mercato.