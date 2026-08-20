OM Mercato : gros rebondissement pour Aguerd, Marseille prépare un gros coup en Angleterre !

Après l’échec de son départ à la Real Sociedad, Nayef Aguerd est de nouveau sollicité par Al-Sadd. Dans le même temps, l’OM explore une piste offensive en prenant des renseignements sur un attaquant de Chelsea.

Le dossier Aguerd connaît donc un nouveau rebondissement. Début août, l’OM et Al-Sadd étaient proches d’un accord pour un prêt payant de 4 millions d’euros, assorti d’une option d’achat automatique évaluée à 11 millions d’euros. Le joueur avait finalement privilégié la piste de la Real Sociedad.

L’opération espagnole semblait pourtant bouclée : Aguerd avait même passé sa visite médicale avant que son retour à San Sebastián ne tombe à l’eau. Le défenseur marocain a ensuite expliqué que des divergences concernant les modalités de sa reprise après sa blessure avaient notamment conduit à l’abandon du transfert.

Désormais, Al-Sadd tente donc de profiter de la situation. Mais Marseille a refusé une première proposition de 8 millions d’euros, signe que le club phocéen ne compte pas brader son défenseur, comme le rapporte Foot Mercato.

L’OM pense aussi à Deivid Washington

En parallèle, toujours selon FM, Marseille travaille sur le recrutement d’un nouvel attaquant. Le club s’est récemment renseigné sur Deivid Washington, jeune avant-centre brésilien de 21 ans appartenant à Chelsea.

Arrivé à Chelsea en 2023 après son passage à Santos, le Brésilien n’a que très peu joué avec l’équipe première des Blues et cherche désormais une solution lui permettant d’obtenir davantage de temps de jeu. Strasbourg est également positionné, avec un avantage lié aux relations entre le Racing et BlueCo, propriétaire de Chelsea.

L’OM devra donc se montrer convaincant pour devancer la concurrence. Le joueur aurait néanmoins déjà pris des renseignements sur Marseille auprès d’anciens joueurs brésiliens du club, un signe que la piste olympienne ne le laisserait pas indifférent.

Entre la possible vente d’Aguerd et la recherche d’un numéro 9, Marseille poursuit ainsi un mercato sous forte contrainte financière, mais avec plusieurs dossiers encore ouverts à l’approche de la fin du marché.