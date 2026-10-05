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FRANCE

RC Lens : un pur produit de la Gaillette tourne officiellement le dos à Zidane ! 

Par Bastien Aubert - 5 Oct 2026, 10:00
Zinédine Zidane

Formé au RC Lens, Rayan Fofana (20 ans) a choisi de représenter la Côte d’Ivoire au niveau international. 

Rayan Fofana a franchi un cap important dans sa jeune carrière internationale. Formé à la Gaillette et actuellement prêté au Havre, l’attaquant de 20 ans a choisi de représenter la Côte d’Ivoire au niveau international. Une décision désormais définitive puisque l’attaquant du RC Lens a disputé une rencontre officielle avec les Éléphants.

Deux sélections avec la Côte d’Ivoire pour Fofana 

Après une première apparition lors de ce rassemblement, Rayan Fofana a connu sa première titularisation avec la sélection ivoirienne. L’attaquant du RC Lens était aligné d’entrée face au Cameroun, en match amical à Abidjan. Les Éléphants se sont finalement inclinés 1-0, sur un but de Bil Nsongo inscrit à la 47e minute. Fofana a disputé la première période avant de céder sa place à la pause.

Ce rassemblement restera néanmoins important pour le jeune attaquant du RC Lens. Rayan Fofana compte désormais deux sélections avec l’équipe A de la Côte d’Ivoire. La première avait été obtenue quelques jours auparavant en Somalie. Entré en jeu pour les 25 dernières minutes, il avait participé au succès ivoirien (2-0). Et cette première sélection possède une importance particulière.

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Fofana ne pourra plus jouer pour la France

La rencontre disputée en Somalie comptait en effet pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations. Il s’agissait donc d’un match officiel avec la sélection ivoirienne. Conséquence : Rayan Fofana ne pourra désormais plus changer de nationalité sportive dans les conditions habituelles prévues par les règlements internationaux.

Après avoir porté le maillot de l’équipe de France Espoirs la saison dernière, le jeune attaquant a donc définitivement choisi la Côte d’Ivoire. Un choix désormais acté pour le Lensois, qui va pouvoir poursuivre son aventure internationale avec les Éléphants tout en continuant sa progression en club sous les couleurs du Havre.

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