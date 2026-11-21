William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Le RC Lens a été tenu en échec par Toulouse (1-1), ce samedi soir à Bollaert, pour la première de Didier Digard sur le banc lensois. Les Sang et Or ont bien débuté la rencontre, avec de l’envie et plusieurs occasions, mais leur manque d’efficacité a été sanctionné à la 39e minute. Profitant d’un ballon mal repoussé par Robin Risser après une frappe de Tengstedt, Russell-Rowe a ouvert le score pour Toulouse (39e). Michaël Cuisance a sonné la révolte dès le début de la seconde période avec une grosse frappe, mais malgré de multiples tentatives (21 tirs à 9), les Lensois n’ont pas réussi à faire la différence et doivent finalement se contenter du partage des points.

RISSER 5

On a l’impression que beaucoup de ses buts encaissés cette saison sont des copies conformes. Un ballon repoussé directement sur un adversaire, comme ça a été le cas pour l’ouverture du score à bout portant de Jacen Russell-Rowe. Heureusement qu’il se couche bien en seconde période pour empêcher Russell-Rowe de signer un doublé.

TODIBO 5

Aligné cette fois en axial droit, il a souvent été mis à contribution avec des bonnes interventions, même si sa relation technique avec Aguilar reste à parfaire.

BAIDOO 5

Toujours aussi impérial dans l’axe de cette défense à trois, il s’est distingué avec 12 actions défensives au total, soit le plus haut total du match côté lensois.

CHAVEZ 5

Titulaire surprise dans l’axe gauche de la défense, il s’est tout de suite montré déterminé et agressif. Une très belle passe pour Cuisance qui amène ensuite une occasion de Mesloub en première période. Plus utilisé depuis janvier 2025 au RCL, il a livré un match solide, avant de sortir à la 72e pour l’entrée de Ganiou.

AGUILAR 5

Peu en vue offensivement, il a été plutôt correct défensivement (6 duels gagnés sur 9), et est à l’origine de l’égalisation sur son centre dévié par la tête de Koumbassa. Sorti à la 59e (il souffrait des ischios selon L1+) pour l’entrée de Saud Abdulhamid.

TITRAOUI 5

Il a alterné le bon et le moins bon, notamment dans les duels (7 sur 14), mais a tout de même livré un bon match dans l’ensemble, avec notamment 8 ballons récupérés ou encore 2 interceptions.

CUISANCE 5

Une première période assez compliquée où il n’a pas réussi à gagner beaucoup de duels, mais il a enfilé le costume de super-héros dès le début de la seconde avec une frappe puissante au second poteau qui est venue se loger sous la barre. Sorti à la 59e pour l’entrée d’Haidara.

UDOL 5

En souffrance en première période, il a été en difficulté des deux côtés, et se fait d’ailleurs devancer par Russell-Rowe sur l’ouverture du score. Bien mieux en seconde période, il a armé une belle volée sur la gauche (56e), et a distillé de bons centres (60e, 64e). Servi par Thauvin sur un centre fort, il manque une belle occasion en reprenant du bout du pied mais sans parvenir à cadrer le ballon (77e).

MESLOUB 6

Aligné à droite de l’attaque, on l’a senti beaucoup plus à l’aise que quand il évoluait sur la gauche. Son apport technique s’est tout de suite fait sentir, et il a souvent été dans les bons coups (6e, 8e, 16e, 21e). Il décale Aguilar à droite sur l’action de l’égalisation, et cède sa place à la 59e pour l’entrée de Sima.

SOTOCA 5

Combatif, il s’est mis en évidence dès la 4e minute avec une bonne tête enlevée par Restes sur corner. Plus discret ensuite, il a fait passer un gros frisson à la 75e avec un magnifique enchaînement contrôle-frappe flottante repoussé par Restes. Il distille également un très bon centre pour une tête de Thauvin qui a filé au-dessus (85e). Remplacé à la 90e par Skóraś.

THAUVIN 6

Son duo avec Mesloub a donné lieu à de belles actions, et le capitaine a tenté tant bien que mal de mettre le feu à cette partie, avec 6 passes clés au total. On retiendra aussi ses deux grosses occasions en début de match (une frappe et une tête), et les deux caviars pour Udol (56e, 77e), avec en prime un coup franc dangereux à la 82e. Aligné en pointe au coup d’envoi, il a ensuite rebasculé à droite avec plus d’influence.