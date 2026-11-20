À peine nommé sur le banc du RC Lens, Didier Digard est déjà invité par les supporters à revoir l’organisation tactique des Sang et Or.

Le changement d’entraîneur pourrait-il s’accompagner d’un changement de système au RC Lens ? C’est en tout cas le souhait d’une majorité de supporters ayant participé au sondage quotidien de Lensois.com, jeudi.

Alors que le Racing évolue depuis plusieurs saisons dans un dispositif articulé autour d’une défense à trois et d’un 3-4-3, les difficultés rencontrées depuis le début de l’exercice 2026-2027 poussent une partie des supporters à réclamer une nouvelle organisation.

Une défense à quatre plébiscitée par les supporters

Sur les suffrages exprimés, 53,04 % des votants souhaitent voir Didier Digard abandonner le système actuel pour mettre en place une défense à quatre. Une majorité qui traduit une véritable envie de changement chez les supporters lensois.

Dans le même temps, 28,21 % des participants préfèrent une évolution plus mesurée, avec quelques ajustements tactiques. Le passage à un 3-4-1-2, permettant notamment de renforcer l’animation offensive, fait partie des possibilités évoquées.

Enfin, seuls 18,75 % des votants souhaitent conserver le système actuellement utilisé par le Racing.

Didier Digard face à un premier choix important

Reste à savoir quelle sera la position du nouvel entraîneur. Si le technicien dispose d’une expérience de plusieurs systèmes, il a notamment expliqué vouloir respecter le travail effectué avant son arrivée tout en apportant sa touche personnelle.

Une révolution tactique immédiate ne semble donc pas être sa priorité. Le nouveau coach artésien devra d’abord redonner confiance à un groupe marqué par les derniers résultats.

Mais le message des supporters est clair : une partie importante du public de Bollaert attend une nouvelle formule pour relancer le RC Lens. À Didier Digard de trouver le meilleur équilibre pour remettre les Sang et Or sur les bons rails, et ce dès samedi soir contre Toulouse.