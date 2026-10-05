Décrié, Frank McCourt semble avoir enfin compris l’urgence de la situation à l’OM.

L’OM pourrait enfin s’attaquer à l’un de ses gros points faibles. Alors que le club phocéen ambitionne de redevenir durablement compétitif, la question des infrastructures de formation revient régulièrement sur la table.

L’OM veut passer un cap avec son centre

La Commanderie reste appréciée, mais ses installations apparaissent désormais limitées pour accueillir simultanément les différentes équipes du club. Et l’OM semble avoir pris conscience de l’urgence.Lassad Hasni, directeur du centre de formation marseillais, a dressé un constat assez clair dans La Provence : « Le projet du nouveau centre ? Vous avez bien vu nos installations. Il y a 4 terrains, pour 3 équipes de la formation et une équipe pro… Les académies modernes ont plusieurs terrains, pour s’entraîner de façon plus régulière car la quantité et la qualité des entraînements augmentent. » Le problème est donc identifié. Avec seulement quatre terrains pour plusieurs équipes, l’OM doit composer avec des contraintes quotidiennes qui peuvent limiter la quantité et la régularité des séances. Pour Hasni, disposer d’infrastructures modernes n’est plus un luxe.

Le responsable de la formation marseillaise ne remet toutefois pas en cause le cadre actuel de La Commanderie : « J’aime le cadre de La Commanderie, mais avoir des infrastructures à la pointe, ça fait partie de la formation. » Un message particulièrement important alors que l’OM cherche à renforcer sa politique de développement des jeunes. Hasni ajoute d’ailleurs : « Je rejoins mon président, quand il dit que sur les infrastructures, l’OM doit s’améliorer. C’est normal. Ma direction s’en occupe, et qui y travaille d’arrache-pied. » Le dossier semble donc bien avoir été pris en main par la direction.

McCourt prêt à investir davantage à l’OM ?

C’est ici que le dossier devient particulièrement intéressant. Selon LePetitOM, l’urgence aurait désormais été comprise au plus haut niveau du club et un plan serait en préparation. Le compte avance notamment l’exemple du Stade Rennais, qui aurait investi environ 40 millions d’euros dans un complexe d’entraînement de 15 hectares. Une référence qui donne une idée des montants nécessaires pour changer radicalement de dimension. Mais à ce stade, il ne s’agit pas d’une enveloppe de 40 millions d’euros officiellement annoncée par l’OM. L’idée d’un investissement massif reste donc à confirmer.

Le dossier des infrastructures est particulièrement sensible pour Frank McCourt. Depuis son arrivée à la tête de l’OM, l’Américain a investi dans plusieurs secteurs du club, mais la modernisation globale des infrastructures de formation n’a pas connu la même accélération que dans certains autres clubs français. LePetitOM estime ainsi que l’absence de projet d’envergure dans ce domaine constitue l’une des principales erreurs de l’ère McCourt. Une critique qui rejoint désormais, au moins en partie, le constat dressé publiquement par le directeur du centre de formation.

La formation comme nouveau chantier prioritaire

Pour l’OM, l’enjeu dépasse largement le confort des joueurs et des éducateurs. Moderniser les infrastructures permettrait d’améliorer les conditions d’entraînement, d’accueillir davantage de catégories et surtout de créer un environnement capable de faire progresser les jeunes talents marseillais. Le club pourrait ainsi espérer mieux valoriser son immense réservoir local et régional.

Reste désormais à connaître les contours précis du projet. Qui financera les travaux ? Quel site sera retenu ? Quel montant sera réellement investi ? Et surtout, quel calendrier sera fixé ? Pour l’instant, aucune réponse définitive n’est encore connue mais une chose semble avoir changé : à Marseille, la modernisation des infrastructures de formation est désormais clairement identifiée comme une priorité. Et si Frank McCourt décide réellement de mettre les moyens nécessaires, l’OM pourrait enfin ouvrir un nouveau chantier particulièrement attendu.