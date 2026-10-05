Flashback, il y a un an : Du couperet pour Barcola au PSG de Zidane : Paris, un an de grands écarts

Le 5 octobre 2025, Paris doutait de Barcola avant un choc à Lille, dans un effectif privé de stars et bousculé par l’incertitude. Douze mois plus tard, le PSG affiche un tout autre visage, entre mercato XXL et ambitions renouvelées.

Quand Paris se cherchait à Lille

Il y a un an jour pour jour, la planète PSG retenait son souffle avant un déplacement toujours piégeux à Lille. La victoire à Barcelone en Ligue des Champions (2-1) venait à peine d’alléger la pression, mais le visage du PSG restait incertain. Bradley Barcola, décevant en Catalogne, voyait planer le doute sur sa titularisation, reflet d’une attaque où Luis Enrique devait composer avec six absents majeurs : Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Joao Neves, Marquinhos et Fabian Ruiz. Le onze parisien n’avait plus rien d’intouchable, la rotation s’imposait presque par défaut, et les supporters spéculaient sur la relance de Gonçalo Ramos, dernier buteur au Camp Nou. Paris, alors auréolé de son sacre en Ligue des Champions quelques mois plus tôt, semblait déjà peiner à garder son cap, tiraillé entre blessures et concurrence interne, et sur le terrain, l’impression d’un collectif parfois fragile malgré son effectif de stars. Loin de l’euphorie, c’était le règne de la gestion d’urgence, entre doutes tactiques et incertitudes individuelles.

Un PSG relancé sur le marché, ambitions à la hausse

Douze mois plus tard, la donne a de nouveau changé sous la Tour Eiffel. Paris ne traverse pas une crise, ni sportive ni financière : le club a même retrouvé une dynamique conquérante, comme en témoignent ses manœuvres sur le marché des transferts. Ferran Torres, désormais homme fort de l’attaque et nominé au trophée UNFP, symbolise ce renouveau, tandis que la rumeur d’un Rayan Cherki (devenu cadre chez les Bleus de Zidane !) ou la priorité d’achat sur Mario Dorgeles montrent que le PSG ne compte plus seulement sur son prestige passé. À l’aube du prochain mercato, Paris affiche ses ambitions, prêt à profiter des remous chez les grands d’Europe ou à miser sur les talents émergents du continent. Certes, le club doit gérer les traditionnelles alertes physiques – comme la blessure de Ferran Torres – mais la profondeur de l’effectif et la perspective de nouveaux renforts laissent augurer une saison où la peur du manque n’a plus lieu d’être. Le contraste est frappant : là où l’automne dernier Paris hésitait entre bricolage et incertitude, il regarde désormais vers l’avant, aussi bien sur la scène française qu’européenne, avec la volonté claire de rester le pôle d’attraction du football hexagonal. Entre le doute d’un Barcola poussé sur le banc et les rêves d’un PSG version Zidane, c’est tout le quotidien d’un club qui s’est remis à croire en grand. Paris n’a pas oublié ses travers, mais il les a clairement dépassés.