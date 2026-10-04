OM : le club vend la mèche pour le grand retour d’Adidas

L’OM semble avoir déjà teasé sur ses réseaux sociaux le grand retour d’Adidas comme équipementier à partir de 2027.

Comme évoqué ces dernières semaines, Adidas va bien faire son grand retour à l’Olympique de Marseille. La marque aux trois bandes devrait remplacer Puma comme équipementier de l’OM à partir de la saison 2027-2028. Un retour aux sources pour le club phocéen, qu’Adidas a déjà équipé de 1974 à 1994, puis de 1996 à 2018. Surtout, ce nouveau partenariat devrait permettre à Marseille de franchir un cap financièrement puisque le contrat rapporterait près de deux fois plus que l’accord actuel avec Puma.

L’OM tease déjà le grand retour d’Adidas

Et à quelques mois de ces retrouvailles, l’OM semble déjà commencer à préparer le terrain. Comme l’a remarqué Massilia Zone, le club olympien a publié ce dimanche sur son compte Instagram plusieurs photos de ses joueurs portant d’anciens maillots marseillais conçus par Adidas. Tochukwu Nnadi, Keyliane Abdallah, Timothy Weah, Emerson ou encore Pierre-Emile Højbjerg ont notamment pris la pose avec ces tenues historiques, dans une publication qui ressemble fortement à un premier clin d’œil au futur équipementier du club.

Un détail n’est d’ailleurs pas passé inaperçu : sur les clichés publiés par l’OM, le logo Adidas présent sur les anciens maillots a été volontairement masqué. Une précaution logique puisque le contrat liant actuellement Marseille à Puma est toujours en vigueur. Mais à l’approche du changement d’équipementier prévu pour l’été 2027, cette publication ne devrait pas manquer d’alimenter encore davantage l’attente des supporters autour du grand retour d’Adidas à l’OM.