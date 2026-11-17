Le dossier Frank Anguissa connaît un sérieux coup de frein. Annoncé proche d’un retour à l’OM par la presse italienne, le milieu camerounais n’envisage pas de quitter Naples au cours du mercato hivernal.

Anguissa ne prévoit pas de départ cet hiver

On vous en parlait lundi : le retour de Frank Anguissa à l’OM semblait prendre de l’épaisseur, avec un dossier susceptible d’être activé dès le mois de janvier. Mais la tendance a nettement évolué en l’espace de quelques heures.

Selon les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain de 31 ans ne compte finalement pas revenir à Marseille cet hiver. Malgré les échos venus d’Italie, qui l’annonçaient tout proche de la cité phocéenne, l’international camerounais ne devrait pas bouger en cours de saison.

Le Camerounais reste concentré sur Naples

Frank Anguissa demeure pleinement concentré sur ses objectifs avec le Napoli. Le joueur n’aurait aucune intention de précipiter son départ au mois de janvier, ce qui ferme pour l’heure la porte à une opération pourtant rêvée par une partie des supporters marseillais.

Frank Anguissa ne compte pas faire son retour à l’OM cet hiver. Annoncé proche de Marseille par la presse italienne, le milieu camerounais ne devrait finalement pas bouger. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2122703909575639488

Sa situation à Naples ne l’incite pas davantage à réclamer un transfert. Anguissa reste très apprécié par le président Aurelio De Laurentiis, l’entraîneur Massimiliano Allegri et les supporters napolitains. Autant de soutiens importants au moment où son avenir faisait l’objet de nombreuses rumeurs.

Un sérieux contretemps pour le mercato de l’OM

Ce revirement constitue un sérieux contretemps pour l’OM. Le profil d’Anguissa, qui connaît déjà parfaitement la maison phocéenne, avait de quoi séduire la direction marseillaise. Son expérience et son attachement au club en faisaient également une piste particulièrement populaire auprès du public du Vélodrome.

Pour autant, aucun retour n’est aujourd’hui à l’ordre du jour. Le Camerounais privilégie la stabilité et souhaite poursuivre la saison sous les couleurs du Napoli. Dans ces conditions, Marseille ne dispose d’aucune ouverture concrète pour le convaincre de changer d’air dès janvier.

La porte se referme, au moins jusqu’à l’été

Cette position ne permet pas de tirer de conclusion définitive à plus long terme. Elle fixe toutefois clairement le cadre pour le prochain mercato : Anguissa entend rester à Naples cet hiver et ne se projette pas dans un départ en pleine saison.

L’OM doit donc revoir ses plans immédiats s’il souhaitait réellement renforcer son entrejeu avec son ancien joueur. Le dossier pourra éventuellement revenir sur la table plus tard, mais le scénario d’un renfort prestigieux dès janvier s’éloigne fortement. À ce stade, la priorité d’Anguissa reste exclusivement napolitaine.