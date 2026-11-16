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OM Mercato : c’est confirmé, Lorenzi prêt à frapper un coup rêvé par les supporters en janvier ! 

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Frank Zambo Anguissa (Naples)

Frank Zambo Anguissa (Naples)© Ipp / Icon Sport

Jauge mercatoPiste sérieuse2/5
  1. Rumeur
  2. Piste
  3. Négociations
  4. Accord
  5. Officiel

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Comment lire la jauge ?
  • 1Rumeur — rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.
  • 2Piste — piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.
  • 3Négociations — négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.
  • 4Accord — accord trouvé, seuls les derniers détails administratifs peuvent encore bloquer.
  • 5Officiel — transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Si un retour de Frank Zambo Anguissa (Naples, 31 ans) à l’OM semblait peine perdue, la rumeur a été confirmée ce lundi en Italie.

Et si l’OM réalisait un très joli coup sur le marché italien ? Alors qu’un retour de Frank Zambo Anguissa semblait encore difficile à imaginer, la piste prend désormais de l’épaisseur.

L’OM surveille bien la situation d’Anguissa

Ce lundi, le spécialiste des transferts Nicolo Schira a confirmé l’intérêt marseillais pour le milieu de terrain de Naples. Un dossier qui pourrait faire rêver les supporters olympiens, même si plusieurs obstacles restent à lever. L’histoire entre Anguissa et l’OM n’est pas nouvelle. Le Camerounais a porté les couleurs marseillaises entre 2015 et 2018, avant de poursuivre sa carrière en Italie et de s’imposer comme un joueur important du Napoli. Plusieurs saisons plus tard, l’idée de le revoir au Vélodrome commence à prendre forme.

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Selon Nicolo Schira, l’OM serait donc particulièrement intéressé par une arrivée du milieu de terrain en qualité de joueur libre à partir de juillet prochain. Le dossier dépend notamment de l’évolution de sa situation contractuelle à Naples, où aucune prolongation n’aurait été conclue à ce stade. « L’OM est vraiment intéressé par la signature de Frank Anguissa en tant qu’agent libre à partir de juillet. Le milieu de terrain n’a pas conclu d’accord avec Naples pour prolonger et a été approché par plusieurs clubs, qui lui ont déjà soumis des offres. Il n’a pas encore décidé de son avenir », affirme le journaliste italien.

Un retour qui ferait rêver les supporters de l’OM

Une précision importante : si l’intérêt marseillais est bien évoqué, il ne s’agit pas encore d’un accord entre le joueur et l’OM. Anguissa dispose de plusieurs possibilités et n’aurait pas encore tranché concernant la suite de sa carrière. Pour Marseille, retrouver un joueur qui connaît déjà le club représenterait une perspective séduisante. Puissant, athlétique et capable de faire avancer le jeu, Anguissa possède un profil qui pourrait apporter beaucoup d’impact à l’entrejeu olympien. Mais la concurrence s’annonce importante.

Plusieurs formations auraient déjà pris contact avec son entourage et formulé des propositions. L’OM devra donc se montrer convaincant s’il souhaite rapatrier celui qui avait quitté la cité phocéenne en 2018. Le dossier est désormais à suivre de près. Si une arrivée dès janvier paraît différente d’une signature libre en juillet, la piste Anguissa est bel et bien relancée. Et les supporters marseillais peuvent commencer à imaginer le retour d’un ancien de la maison au Vélodrome.

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