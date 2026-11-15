OM Mercato : une ancienne priorité de Marseille pourrait débarquer en Ligue 1 cet hiver

Un temps ciblé par l’OM, Edon Zhegrova pourrait quitter la Juventus dès janvier. En difficulté pour obtenir du temps de jeu à Turin, l’ailier kosovar attire déjà plusieurs prétendants, dont un club de Ligue 1.

Et si l’OM retrouvait un ancien dossier de son mercato ? À l’été 2025, le club phocéen avait sérieusement étudié la piste menant à Edon Zhegrova. Alors encore sous les couleurs du LOSC, l’international kosovar figurait parmi les profils offensifs appréciés par la direction marseillaise. Selon L’Équipe, Medhi Benatia appréciait notamment son profil, même si aucune approche officielle n’avait été formulée auprès de Lille.

Finalement, c’est la Juventus qui avait remporté la bataille en recrutant le joueur à l’été 2025. Mais son aventure turinoise pourrait déjà prendre un tournant inattendu.

Zhegrova sur le départ, Monaco à l’affût

D’après les informations de Tuttosport, Edon Zhegrova envisage sérieusement un départ lors du prochain mercato hivernal. La concurrence à la Juventus pourrait notamment lui coûter encore davantage de temps de jeu, avec les retours annoncés de Francisco Conceição et Kenan Yildiz.

Plusieurs destinations sont évoquées. En Arabie saoudite, Al-Ittihad pourrait revenir à la charge après avoir déjà manifesté son intérêt. Le Besiktas aurait également étudié son profil, mais cette piste se serait refroidie depuis l’arrivée d’Ernest Poku.

C’est toutefois en Ligue 1 que le dossier mérite une attention particulière. L’AS Monaco surveillerait de près la situation du Kosovar, à la recherche d’un spécialiste du couloir droit. Un retour en France pourrait donc rapidement devenir une option crédible pour l’ancien Lillois. Mais ça ne serait pas à Marseille, qui n’a pas les reins assez solides pour rivaliser dans ce dossier…