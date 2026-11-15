OM : une nouvelle grosse inquiétude terrorise Marseille avant le passage devant la DNCG 

Programmé courant décembre, le passage de l’OM devant la DNCG inspire déjà une première inquiétude à Marseille.

Le rendez-vous devant la DNCG est programmé courant décembre. Et forcément, le prochain passage de l’OM devant le gendarme financier du football français suscite une attention particulière.

Le manque de communication de l’OM inquiète

La situation économique du club reste sous surveillance, après un été marqué par des contraintes sur la masse salariale et les indemnités de mutation. Les dirigeants marseillais n’ont d’ailleurs pas caché que les objectifs fixés par la DNCG n’avaient pas été totalement atteints. Le président Stéphane Richard avait notamment expliqué que les efforts réalisés sur la masse salariale ne suffisaient pas encore à retrouver les marges de manœuvre souhaitées. Plusieurs médias ont depuis évoqué la possibilité de nouveaux départs lors du mercato hivernal afin de poursuivre le redressement financier. Pour autant, le verdict de décembre n’est pas connu. Et c’est précisément dans cette période d’incertitude que la communication du club prend une importance particulière.

Sur Maritima, Jacques Bayle et Karim Attab ne se disent pas nécessairement alarmistes concernant la décision finale de la DNCG. Leur interrogation porte davantage sur l’absence de communication autour de ce dossier. Les deux intervenants regrettent que le club ne prenne pas davantage la parole pour expliquer la situation et rassurer son environnement. Karim Attab relève notamment un manque de communication récurrent depuis le début de la saison. À ses yeux, Bruno Genesio apparaît finalement comme le seul véritable communicant du club. L’entraîneur se retrouve ainsi en première ligne pour répondre aux questions, alors que les enjeux financiers et institutionnels dépassent largement le cadre sportif. Jacques Bayle regrette, de son côté, que Stéphane Richard ne sorte pas davantage de son silence. Le président de l’OM pourrait, selon lui, prendre plus régulièrement la parole pour incarner sa fonction et donner des explications aux supporters.

Stéphane Richard attendu au tournant à l’OM

Cette critique renvoie directement à la place du président dans une période particulièrement sensible pour l’OM. Stéphane Richard est en première ligne sur les questions économiques et institutionnelles. Il a déjà été amené à s’exprimer sur les contraintes imposées par la DNCG et sur les efforts nécessaires pour réduire les dépenses du club. Mais à mesure que l’échéance approche, les supporters et les observateurs attendent davantage de visibilité. Quels engagements ont été tenus ? Quels efforts restent à fournir ? Quelles conséquences le passage devant la commission pourrait-il avoir sur le mercato hivernal ? Autant de questions auxquelles la direction pourrait apporter des éléments de réponse, sans pour autant dévoiler des informations confidentielles.

Le silence n’est évidemment pas une preuve de difficultés supplémentaires, ni l’annonce d’un mauvais verdict. Mais dans un contexte où les informations sur d’éventuelles ventes et de nouvelles restrictions se multiplient, l’absence de parole officielle laisse le champ libre aux inquiétudes et aux interprétations. L’OM aborde donc ce rendez-vous avec une double attente : obtenir le plus de latitude possible auprès de la DNCG et clarifier sa situation auprès de son public. Le club peut parfaitement travailler en coulisses sans communiquer sur chaque étape de son dossier. Mais l’absence de prise de parole devient un sujet en soi lorsqu’elle dure et que les enjeux sont aussi importants. Jacques Bayle et Karim Attab ne prédisent pas une sanction. Ils soulignent surtout le manque de visibilité autour d’un dossier qui pèsera sur la suite de la saison. À Marseille, le silence de la direction ne suffit plus à dissiper les doutes. Et Stéphane Richard est désormais attendu pour donner davantage de lisibilité au projet olympien avant le rendez-vous de décembre.