OM : un premier verdict positif est tombé pour la DNCG ! 

Si l’inquiétude a envahi Marseille avant le passage de l’OM devant la DNG en décembre, un premier verdict rassurant est tombé.

Le dossier financier de l’OM est particulièrement scruté à l’approche du mois de décembre. Dans un contexte où les décisions de la DNCG peuvent avoir des conséquences directes sur la politique sportive des clubs, les éventuelles restrictions de recrutement et l’encadrement de la masse salariale suscitent forcément des interrogations à Marseille.

Les supporters de l’OM attendent un feu vert de la DNCG !

Mais les supporters ne semblent pas céder au pessimisme. But! a lancé un sondage avec une question directe : « Selon vous, quel verdict rendra la DNCG ? » Et les résultats témoignent d’un certain espoir autour du club phocéen. Parmi les participants, 42,4 % anticipent un feu vert de la DNCG pour le mercato hivernal. C’est l’option qui recueille le plus de réponses dans cette consultation.

Les autres scénarios restent toutefois bien présents. Ainsi, 30,3 % des votants envisagent un encadrement de la masse salariale, tandis que 18,2 % redoutent une interdiction de recrutement. Enfin, 9,1 % craignent une sanction encore plus lourde, avec une rétrogradation en Ligue 2.

Vers un encadrement de la masse salariale de l’OM ?

Ces chiffres illustrent les différentes inquiétudes qui entourent le passage de l’OM devant le gendarme financier du football français. Si une partie des supporters se montre optimiste, les craintes d’un encadrement ou de restrictions restent importantes. Attention toutefois : ce sondage ne constitue évidemment pas un verdict de la DNCG.

Il traduit uniquement les anticipations des personnes ayant participé à la consultation. Pour l’OM, le véritable rendez-vous reste donc celui de décembre. C’est à cette occasion que la situation du club sera examinée et que les éventuelles mesures seront officiellement connues. En attendant, les supporters marseillais espèrent pouvoir voir leur équipe se renforcer en janvier sans contrainte majeure.