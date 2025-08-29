Accord total entre l’OM et Edon Zhegrova !
Accord total entre l'OM et Edon Zhegrova !

Accord total entre l’OM et Edon Zhegrova !
Louis Chrestian
29 août 2025

L’avenir d’Edon Zhegrova bascule dans une nouvelle dimension. L’ailier kosovar du LOSC, 26 ans, vient de franchir un cap majeur : il a scellé un accord intégral avec l’OM. Désormais focalisé sur la cité phocéenne, le joueur repousse toutes les tentations extérieures, dont la cour pressante de la Juventus.

Zhegrova choisit Marseille face à la concurrence

Le mercato de l’OM prend une tournure très concrète avec cette avancée de taille. Zhegrova, tout juste détenteur d’un passeport albanais, n’a pas hésité : il privilégie le projet marseillais et souhaite donner une impulsion à sa carrière sur la Canebière.

Malgré les sollicitations d’un grand club italien, l’explosif ailier droit a clairement affiché son choix. Ce coup de théâtre fait grimper la pression autour du dossier et confirme les ambitions marseillaises à l’orée de la saison estivale.

Le LOSC, dernier obstacle avant la signature

L’accord avec le joueur en poche, l’OM s’attaque désormais à la dernière marche du dossier : convaincre le LOSC de lâcher son numéro 23, encore lié à Lille jusqu’en 2026. Les discussions s’intensifient pour boucler une opération stratégique qui pourrait redessiner le visage du secteur offensif marseillais.

Quel impact pour le mercato de l’OM ?

Si le transfert se conclut dans les prochaines heures, l’OM s’offrira un renfort offensif de qualité, capable de dynamiser les couloirs. Zhegrova, fort de son expérience en Ligue 1 et de sa polyvalence, constituerait un atout majeur pour le nouveau projet du club.

  • Âge : 26 ans, un pic pour performer
  • Statut : sous contrat avec Lille jusqu’en 2026
  • Point fort : rapidité, technique, capacité à jouer des deux pieds

L’ensemble du board marseillais veut finaliser l’affaire au plus vite, dans la foulée des premiers mouvements estivaux. Un signal fort adressé à l’ensemble du championnat, alors que la direction vise des profils capables d’apporter un impact immédiat. À suivre, donc, la conclusion de la négociation avec Lille, qui augure un mercato phocéen mouvementé.

