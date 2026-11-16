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OM : deux géants se disputent un cadre de Genesio !

Par Louis Chrestian2 min de lecture
Jauge mercatoRumeur1/5
  1. Rumeur
  2. Piste
  3. Négociations
  4. Accord
  5. Officiel

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Comment lire la jauge ?
  • 1Rumeur — rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.
  • 2Piste — piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.
  • 3Négociations — négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.
  • 4Accord — accord trouvé, seuls les derniers détails administratifs peuvent encore bloquer.
  • 5Officiel — transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Alors que l’Olympique de Marseille espère se renforcer lors du prochain mercato hivernal, Bruno Genesio pourrait également perdre l’un de ses cadres ! Emerson Palmieri, titulaire indiscutable avant sa blessure, serait dans le viseur de deux clubs italiens prêts à revenir à la charge dès janvier. Une situation qui pourrait pousser les dirigeants marseillais à prendre une décision importante.

Le mercato hivernal s’annonce particulièrement mouvementé du côté de l’OM. Si les dirigeants olympiens espèrent obtenir le feu vert de la DNCG pour recruter en janvier, ils pourraient également être confrontés à plusieurs offres pour leurs joueurs. Et l’un des premiers dossiers brûlants concerne Emerson Palmieri.

À 32 ans, l’international italien reste un élément important du dispositif de Bruno Genesio. Titularisé lors des neuf premières journées de Ligue 1 avant de subir une blessure au genou, l’ancien défenseur de Chelsea conserve une belle cote à l’étranger. Et deux formations de Serie A auraient bien l’intention d’en profiter.

La Juventus et la Fiorentina prêtes à foncer sur Emerson !

Selon les informations du journaliste italien Niccolò Ceccarini, relayées par TuttoMercatoWeb puis Top Mercato, la Fiorentina envisagerait de revenir à la charge dès le mercato de janvier. Déjà intéressé l’été dernier, le club florentin n’a visiblement pas abandonné l’idée de recruter le latéral gauche marseillais.

En difficulté en Serie A, la Viola souhaite renforcer son secteur défensif et voit en Emerson Palmieri un joueur expérimenté, capable d’apporter immédiatement des garanties.

Mais la Fiorentina n’est pas seule sur le dossier. La Juventus Turin surveillerait également de très près la situation du défenseur olympien. Luciano Spalletti, qui a déjà entraîné Emerson à l’AS Rome, apprécierait particulièrement son profil et pourrait pousser sa direction à passer à l’action.

De quoi placer l’OM face à un véritable dilemme dans les prochaines semaines.

Un sacrifice financier qui pourrait arranger l’OM ?

Car la situation contractuelle d’Emerson Palmieri pourrait accélérer les choses. Sous contrat jusqu’en juin 2027, avec une année supplémentaire en option, le défenseur italien pourrait quitter Marseille librement l’été prochain si son bail n’est pas prolongé.

Une perspective que les dirigeants marseillais souhaitent naturellement éviter. D’autant que l’OM doit toujours surveiller ses finances et alléger sa masse salariale pour répondre aux exigences de la DNCG.

Vendre Emerson dès janvier permettrait donc de récupérer une indemnité de transfert tout en réalisant une économie salariale importante. Une opération potentiellement intéressante financièrement, mais qui pourrait coûter cher sur le plan sportif.

Car Bruno Genesio, qui a déjà dû composer avec un effectif largement remanié depuis son arrivée, n’a pas forcément les moyens de perdre un titulaire supplémentaire. Ulisses Garcia constitue une alternative dans le couloir gauche, mais le départ d’Emerson obligerait probablement Marseille à recruter un nouveau défenseur.

Pour le moment, aucune offre officielle n’a été formulée par la Fiorentina ou la Juventus. Mais avec deux prétendants sérieux et un contrat qui approche de son terme, le dossier pourrait rapidement s’accélérer.

À Marseille, une question se pose désormais : faut-il sacrifier Emerson Palmieri cet hiver pour renflouer les caisses ou le conserver afin de poursuivre la remontée au classement ? Un choix délicat attend les dirigeants olympiens, alors que Bruno Genesio espère surtout voir son effectif renforcé plutôt qu’affaibli en janvier.

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