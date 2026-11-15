OM : coup de théâtre pour un dossier à 70 M€ !

Alors que Trets semblait tenir la corde pour accueillir les futures installations de l’OM, une nouvelle information du Phocéen relance les interrogations sur la localisation du projet.

Le dossier du futur centre d’entraînement de l’OM pourrait connaître un nouveau rebondissement. Alors que la commune de Trets était jusqu’ici présentée comme la grande favorite, cette piste ne serait finalement pas aussi certaine que prévu.

D’après les informations du Phocéen, le club marseillais pourrait privilégier une implantation dans une commune située plus près de Marseille. Une évolution qui pourrait modifier sensiblement les plans autour de ce projet majeur pour l’avenir de l’OM.

Un projet estimé à 70 millions d’euros

Le futur complexe doit permettre à l’OM de disposer d’infrastructures plus modernes et plus vastes que celles de la Commanderie. Le président Stéphane Richard avait d’ailleurs confirmé, le 21 octobre dernier, qu’un site avait été identifié et que l’investissement était évalué à environ 70 millions d’euros.

La piste de Trets avait notamment pris de l’ampleur après des informations concernant le quartier de la Burlière, où une zone d’environ 13 hectares pourrait accueillir de nouvelles installations sportives. Plusieurs terrains, des bâtiments dédiés à la formation et des hébergements étaient notamment envisagés.

La Commanderie bientôt réservée aux Marseillaises ?

Ce déménagement pourrait également entraîner une réorganisation des infrastructures actuelles. Selon les informations rapportées par le Journal du Dimanche, la Commanderie ne serait pas vendue et pourrait être réaménagée pour accueillir les équipes féminines de l’OM.

Reste désormais à connaître la localisation définitive du futur complexe. Si la piste d’une commune plus proche de Marseille se confirme, le projet pourrait prendre une nouvelle dimension pour le club et ses supporters.

Une chose est certaine : avec un investissement estimé à 70 millions d’euros, le futur centre d’entraînement représente un chantier stratégique pour l’Olympique de Marseille.