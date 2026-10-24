OM : le lieu du nouveau centre d’entraînement à 70 M€ a fuité !

L’OM avance sur son projet de nouveau centre d’entraînement, estimé à 70 millions d’euros. Et le lieu des futures installations olympiennes se précise.

Comme révélé ce mercredi par L’Équipe, l’Olympique de Marseille envisage de quitter la Commanderie pour se doter d’un tout nouveau centre d’entraînement et de formation, plus moderne, plus spacieux et mieux adapté aux ambitions du club. Un projet d’envergure, dont le coût est actuellement estimé à 70 millions d’euros, et qui pourrait marquer un tournant majeur dans le développement de l’OM.

Stéphane Richard confirme un projet à 70 millions d’euros

Interrogé par l’AFP, Stéphane Richard a confirmé que ce projet était déjà à l’étude et qu’un terrain avait même été identifié pour accueillir les futures installations olympiennes. « Pour nous, c’est un projet critique, sur lequel je vais mettre le paquet. Il faut absolument qu’on se dote d’un équipement plus grand et plus moderne à moyen terme. Donc on a un projet, on a identifié un site. C’est un gros investissement, qu’on évalue aujourd’hui à 70 millions d’euros », a expliqué le président de l’OM.

Une déclaration qui confirme la volonté de la direction olympienne de franchir un nouveau cap sur le plan des infrastructures. Si aucun calendrier précis n’a encore été communiqué, le dossier semble désormais bien engagé, avec un investissement conséquent à la clé.

Le futur centre d’entraînement de l’OM pourrait voir le jour à Trets

Et une nouvelle information vient justement de tomber concernant l’emplacement de ce futur centre d’entraînement. Selon les indiscrétions de La Tribune Olympienne, les nouvelles installations de l’OM pourraient être construites à Trets, une commune située à une quarantaine de kilomètres de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône.

Le suiveur de l’OM s’appuie notamment sur une délibération de la Métropole concernant l’ouverture à l’urbanisation d’une zone située dans le quartier de la Burlière, à Trets. Un document administratif qui ne mentionne toutefois pas explicitement l’Olympique de Marseille.

« Le futur centre d’entraînement et de formation de l’OM devrait effectivement se situer sur Trets. Ci-dessous, l’extrait d’une délibération de la Métropole du 6 octobre 2026, qui acte l’ouverture à l’urbanisation de la zone du quartier de la Burlière, à Trets. L’OM n’est pas indiqué, mais tout porte à croire que c’est bien le futur site », a indiqué La Tribune Olympienne sur X.

Six terrains et des hébergements envisagés !

Selon cette même source, le projet pourrait comprendre six terrains répartis sur deux plaines, plusieurs bâtiments destinés à accueillir le centre d’entraînement et de formation, ainsi que des hébergements pour les sportifs. La consultation publique serait désormais terminée, tandis que les prochaines étapes administratives pourraient intervenir en décembre, avec une éventuelle validation des modifications du plan local d’urbanisme.

Si cette localisation reste encore à confirmer officiellement par l’OM, la piste de Trets semble donc se préciser. Le club phocéen pourrait ainsi franchir une nouvelle étape importante dans son projet de centre d’entraînement à 70 millions d’euros, avant de finaliser son financement et de lancer les démarches nécessaires à sa construction.