OM : McCourt prêt à claquer 70 M€ à Marseille ?

L’Olympique de Marseille envisage de quitter la Commanderie pour construire un nouveau centre d’entraînement, dont le coût est estimé à 70 millions d’euros.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016, Frank McCourt pourrait être amené à soutenir un nouvel investissement majeur pour le club phocéen. Alors que l’OM a annoncé ce mercredi une réorganisation de sa direction autour de son président, Stéphane Richard, un autre projet particulièrement ambitieux serait dans les cartons des dirigeants marseillais. Selon les informations de L’Équipe, le club olympien envisage de quitter la Commanderie pour construire un tout nouveau centre d’entraînement, plus moderne et mieux adapté à ses besoins. Un chantier dont le coût est estimé à 70 millions d’euros.

Un nouveau centre d’entraînement à 70 millions d’euros ?

Interrogé par l’AFP, Stéphane Richard a confirmé que ce projet était déjà à l’étude et qu’un terrain avait même été identifié pour accueillir les futures installations olympiennes. « Pour nous, c’est un projet critique, sur lequel je vais mettre le paquet. Il faut absolument qu’on se dote d’un équipement plus grand et plus moderne à moyen terme. Donc on a un projet, on a identifié un site. C’est un gros investissement, qu’on évalue aujourd’hui à 70 millions d’euros », a expliqué le président de l’OM. Les dirigeants marseillais privilégieraient ainsi la construction d’un nouveau complexe plutôt qu’une simple rénovation de la Commanderie. Pour l’heure, ni l’emplacement exact ni le calendrier de réalisation de ce projet n’ont été dévoilés.

McCourt prêt à financer ce projet colossal ?

Reste désormais à savoir comment l’OM compte financer cet investissement colossal de 70 millions d’euros. Et forcément, les regards se tournent vers Frank McCourt, propriétaire du club depuis maintenant dix ans. L’homme d’affaires américain, qui a déjà injecté des sommes considérables dans les caisses marseillaises depuis son arrivée, pourrait être sollicité pour accompagner ce nouveau projet d’envergure. Toutefois, aucune information ne permet pour le moment d’affirmer que McCourt serait prêt à financer personnellement cette opération. Entre la volonté de moderniser les infrastructures, de développer la formation et les contraintes économiques du club, ce dossier pourrait devenir l’un des grands chantiers de l’OM dans les prochaines années.