OM : Stéphane Richard dézingue l’ancienne direction

À peine installé à la présidence de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard n’a pas l’intention de reproduire les erreurs du passé ! Dans un entretien accordé à La Provence, le nouveau patron du club phocéen a adressé un sérieux tacle à l’ancienne direction, dénonçant les crises à répétition, les excès et l’instabilité qui ont marqué l’OM ces dernières années. Un discours qui sonne comme une véritable rupture avec ses prédécesseurs !

Un vent de changement souffle sur la Canebière. Après plusieurs saisons marquées par des turbulences en coulisses, l’Olympique de Marseille entend désormais retrouver de la stabilité. Et Stéphane Richard compte bien incarner cette nouvelle ère.

Dans un entretien accordé à La Provence, le président olympien est revenu sur sa volonté de transformer le fonctionnement du club. Sans citer directement ses prédécesseurs, le dirigeant a livré une analyse particulièrement sévère de la gestion marseillaise de ces dernières années.

Entre changements incessants, tensions internes et crises médiatiques, Richard estime que l’OM a trop longtemps évolué dans un climat d’instabilité. Une situation à laquelle il souhaite désormais mettre un terme.

« Beaucoup d’éclats, beaucoup de crises » : Richard règle ses comptes !

Interrogé sur la nouvelle organisation du club, Stéphane Richard n’a pas pris de gants pour décrire les dysfonctionnements du passé.

« On avait besoin d’une cure de calme. Il fallait un peu de sérieux, avec des gens composés, tempérés, qui sont de vrais managers », a-t-il d’abord expliqué.

Avant d’adresser une critique bien plus directe à l’ancienne gouvernance marseillaise :

« Je pense qu’à Marseille ces dernières années, on a été dans l’excès plutôt inverse, avec beaucoup d’éclats, beaucoup de crises, beaucoup de turnover. »

Des déclarations fortes qui peuvent difficilement être interprétées autrement que comme un désaveu des méthodes employées par les précédentes équipes dirigeantes.

Sans nommer Pablo Longoria ou ses anciens collaborateurs, Stéphane Richard prend clairement ses distances avec une période où l’actualité de l’OM a régulièrement été rythmée par les changements d’entraîneurs, les remaniements en interne et les tensions autour du projet sportif.

« Ce qu’on a fait jusqu’à maintenant, ça n’a pas marché »

Mais le président marseillais ne s’est pas arrêté à ce constat. Pour lui, il est désormais indispensable de changer radicalement de méthode.

« Il faut essayer autre chose, parce que ce qu’on a fait jusqu’à maintenant, ça n’a pas marché. »

Une phrase particulièrement lourde de sens qui résume à elle seule la volonté de rupture affichée par la nouvelle direction.

Stéphane Richard souhaite visiblement installer un fonctionnement plus structuré, avec des responsables capables de travailler dans la durée, loin de l’agitation qui a trop souvent accompagné la vie du club.

Une approche qui pourrait également profiter à Bruno Genesio. Après un début de saison compliqué, l’entraîneur olympien est parvenu à relancer son équipe et pourrait bénéficier d’un environnement plus serein pour poursuivre son travail.

Reste désormais à transformer les paroles en actes. Car à Marseille, où les attentes sont toujours immenses, le calme institutionnel ne suffira pas à lui seul à satisfaire les supporters.

Une chose est sûre : Stéphane Richard a clairement identifié ce qu’il ne veut plus voir à l’OM. Et son message à l’ancienne direction est particulièrement cinglant !