Les supporters de l’OM renouent plus que jamais un départ d’Amine Gouiri (26 ans) au mercato hivernal.

L’avenir d’Amine Gouiri suscite des interrogations sur la Canebière. Dans un sondage publié par But!, les supporters de l’OM ont été interrogés sur une éventuelle vente de l’attaquant lors du prochain mercato hivernal. La question posée était claire : « Craignez-vous un départ d’Amine Gouiri en janvier ? »

Les supporters de l’OM craignent un départ de Gouiri en janvier

Et les réponses témoignent d’une réelle inquiétude chez les supporters de l’OM. Sur l’ensemble des participants, 60 % ont répondu par l’affirmative, tandis que 40 % ne redoutent pas un départ du joueur. Le constat est sans appel : six supporters sur dix ayant participé au sondage craignent de voir Amine Gouiri quitter l’OM dès le mois de janvier.

Ce résultat illustre les inquiétudes autour de l’avenir de l’attaquant, même s’il ne constitue évidemment pas une indication officielle sur les intentions des dirigeants marseillais. Un sondage ne confirme ni une volonté de vendre ni l’existence d’une offre concrète.

Le mercato hivernal sous surveillance à l’OM

À l’approche du mois de janvier, le dossier Gouiri sera donc à suivre de près. Les supporters marseillais semblent en tout cas loin d’être sereins concernant l’avenir de leur attaquant. Reste désormais à savoir si ces craintes se concrétiseront dans les prochaines semaines.

Pour l’heure, le sondage de But! révèle surtout une inquiétude majoritaire chez les fans de l’OM, mais le feuilleton du mercato est encore loin d’avoir livré son verdict. La décision de la DNCG, devant qui passeront les dirigeants marseillais début décembre, tracera la voie à suivre.