OM : avant la DNCG, un scandale fragilise McCourt à la tête du club

Alors que la situation financière est scrutée avant le grand oral devant la DNCG, l’entourage de Frank McCourt est sujet à une rumeur polémique.

L’OM se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique qui concerne cette fois les coulisses de sa gouvernance. Anne Méaux, fondatrice de l’agence de communication Image 7 et proche de Frank McCourt, suscite de nombreuses réactions en raison de son passé militant au sein du Groupe union défense (GUD). Une situation qui soulève des interrogations sur les personnalités gravitant autour de la direction marseillaise.

Méaux, une figure influente dans l’entourage de McCourt

L’information a notamment été relayée par le compte Massilia Zone. Anne Méaux occuperait un rôle important dans la stratégie de communication et l’environnement institutionnel de l’OM, à travers ses relations avec Frank McCourt. La fondatrice d’Image 7 est notamment connue pour son parcours dans le monde de la communication et du conseil stratégique. Mais c’est un autre aspect de son passé qui attire aujourd’hui l’attention.

Anne Méaux a en effet reconnu avoir appartenu au GUD, organisation étudiante d’extrême droite connue pour ses actions violentes, dont elle aurait même été présidente. Ce passé militant provoque aujourd’hui des réactions et remet sur le devant de la scène les liens entre les personnalités influentes de l’entourage de Frank McCourt et les orientations idéologiques qu’elles ont pu défendre.

Après Semsar-de Boisséson, de nouvelles interrogations à l’OM ?

Cette polémique intervient dans un contexte où d’autres personnalités de l’environnement stratégique de l’OM ont déjà suscité des commentaires concernant leur parcours et leurs convictions. Le nom de Shéhérazade Semsar-de Boisséson avait notamment été évoqué dans ce contexte. Pour Massilia Zone, ces différentes trajectoires constituent des éléments qui méritent d’être examinés au regard de l’organisation et de l’entourage du propriétaire américain.

La question porte donc désormais sur les profils qui participent, directement ou indirectement, à la stratégie du club phocéen. Il convient toutefois de distinguer les parcours personnels des responsabilités réellement exercées au sein de l’OM. L’appartenance passée d’une personnalité à une organisation ne suffit pas, à elle seule, à établir la nature de son influence actuelle sur les décisions du club.

L’entourage de McCourt pointé du doigt ?

Pour Frank McCourt, cette nouvelle controverse n’est pas anodine sur le plan de l’image. Le propriétaire américain a fait de la communication et de la structuration du club des éléments importants de son projet marseillais. La présence de personnalités au passé militant controversé dans son environnement stratégique peut donc alimenter les critiques et susciter des demandes d’explications.

Reste à déterminer précisément le rôle actuel d’Anne Méaux dans les décisions de l’Olympique de Marseille et la place qu’elle occupe dans l’organisation du club. Pour l’heure, aucune conséquence officielle sur la gouvernance marseillaise n’a été annoncée. Mais cette polémique ajoute un nouveau sujet de discussion autour de Frank McCourt et de son entourage, alors que l’OM reste particulièrement exposé médiatiquement.