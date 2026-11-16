OM : McCourt veut chiper une piste au Barça et pourait précipiter la vente !

Une stratégie de Frank McCourt évoquée en coulisses pourrait précipiter la vente de l’OM.

L’OM pourrait explorer une nouvelle solution pour financer son développement. Dans son édition du jour, La Provence évoque une piste financière qui pourrait être étudiée par la direction marseillaise : contracter un emprunt auprès d’un établissement bancaire.

L’OM pourrait se tourner vers les banques

Une stratégie déjà utilisée par plusieurs grandes institutions européennes, notamment le Real Madrid et le FC Barcelone. Un élément retient particulièrement l’attention : selon le quotidien régional, l’OM ne traîne actuellement aucune dette. Le recours à un financement bancaire constituerait donc une nouvelle étape dans la stratégie économique du club, même si les contours et les modalités d’un éventuel prêt restent à préciser.

Cette réflexion intervient dans un contexte où Frank McCourt serait disposé à accueillir de nouveaux partenaires au sein de l’Olympique de Marseille. De son côté, Stéphane Richard assure que le propriétaire américain a respecté l’ensemble des engagements financiers réclamés par la DNCG en juin. Le club doit d’ailleurs repasser devant le gendarme financier du football français au début du mois de décembre.

Ce rendez-vous sera particulièrement observé, alors que les choix économiques de la direction alimentent les discussions autour de l’avenir de l’OM. Pour autant, l’ouverture à de nouveaux investisseurs ne signifie pas nécessairement une vente immédiate du club. Plusieurs scénarios restent possibles, entre renforcement des fonds disponibles et évolution de l’actionnariat.

La piste bancaire inquiète une partie des supporters de l’OM

L’idée d’un emprunt bancaire ne rassure toutefois pas tous les supporters marseillais. Certains redoutent de voir l’OM s’engager dans une stratégie financière risquée, notamment en raison de l’exemple de l’OL et de ses difficultés liées à son endettement.

Yacine Youssfi, intervenant du Football Club de Marseille, a notamment exprimé ses réserves sur cette perspective : « C’est aussi à l’image de l’OL… Si McCourt ne veut plus s’engager, aucun problème mais qu’il vende le club à un prix raisonnable. Son changement de virage à 180 degrés a déstabilisé et met en danger le club. »

Une prise de position qui résume les inquiétudes d’une partie des supporters de l’OM : plutôt que de voir le club s’appuyer davantage sur les banques, ils souhaitent que Frank McCourt clarifie ses intentions concernant son investissement et l’avenir de l’institution.

La vente de l’OM de nouveau au centre des discussions

Le recours éventuel à un emprunt bancaire ne signifie pas que l’OM est officiellement à vendre. Il relance néanmoins les interrogations sur la stratégie de Frank McCourt, alors que la possibilité d’une arrivée de nouveaux investisseurs est régulièrement évoquée.

Entre financement bancaire, recherche de partenaires et hypothèse d’une cession, plusieurs pistes sont donc au cœur des discussions autour du club marseillais.

Reste à savoir quelle orientation la direction choisira dans les prochains mois. Pour les supporters, une question demeure : McCourt souhaite-t-il poursuivre son projet à Marseille avec de nouveaux moyens ou préparer progressivement la suite de son aventure à l’OM ?