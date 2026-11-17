En quête de nouveaux investisseurs à l’OM, Frank McCourt a déjà commencé à renflouer les caisses du club phocéen.

L’OM cherche toujours à attirer de nouveaux investisseurs pour renforcer sa structure financière. Mais Frank McCourt peut déjà compter sur une source de revenus particulièrement intéressante. Le propriétaire américain a en effet obtenu la prolongation d’un partenariat commercial important pour les finances du club phocéen.

McCourt active un nouveau levier financier à l’OM

L’annonce avait été faite à la fin du mois d’août, quelques jours après la reprise de la Ligue 1. L’OM et la Côte d’Ivoire, à travers son programme « Sublime Côte d’Ivoire », ont décidé de poursuivre leur collaboration pour trois années supplémentaires. Initialement signé en 2023 avec le ministère du Tourisme ivoirien, cet accord vise à accompagner la stratégie nationale de développement touristique du pays. L’ambition de la Côte d’Ivoire est notamment de figurer parmi les cinq principales destinations touristiques du continent africain.

Cette prolongation s’accompagne également d’une évolution importante pour la visibilité du partenaire. Alors que le logo « Sublime Côte d’Ivoire » apparaissait auparavant sur le short des joueurs marseillais, il figure désormais sur la manche du maillot de l’OM. Un changement loin d’être anodin puisque cette nouvelle exposition doit permettre au programme ivoirien de bénéficier d’une visibilité accrue, notamment lors des rencontres européennes du club. Comme lors du précédent accord, une rencontre de Ligue 1 disputée à domicile sera également consacrée à la promotion de ce partenariat.

Un coup de pouce avant le passage de l’OM devant la DNCG

C’est surtout le montant de l’opération qui retient l’attention. Selon les estimations issues de la modélisation d’Ampere Analysis, révélées par Sportune, le nouvel accord représenterait entre 3,5 et 3,9 millions d’euros par saison pour l’OM. Une manne financière loin d’être négligeable pour les dirigeants marseillais, qui peuvent ainsi compter sur des revenus commerciaux supplémentaires jusqu’en 2029. Cette prolongation tombe à point nommé pour Frank McCourt.

Alors que l’OM doit se présenter devant la DNCG début décembre, chaque nouvelle source de revenus représente un apport bienvenu pour consolider les finances du club. Si ce partenariat ne règle évidemment pas à lui seul les enjeux économiques marseillais, il démontre que l’OM dispose encore de leviers commerciaux pour générer des recettes. En attendant l’arrivée éventuelle de nouveaux investisseurs, Frank McCourt continue donc de miser sur le développement des partenariats. Avec près de 4 millions d’euros annuels potentiels, la collaboration avec la Côte d’Ivoire constitue une opération intéressante pour les caisses olympiennes.