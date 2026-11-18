La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Malgré l’envie de départ de certains joueurs, l’OM a décidé de ne pas lâcher Pierre-Emile Hojbjerg et Igor Paixão au mercato hivernal.

Le mercato hivernal pourrait réserver quelques surprises du côté de l’OM. Avant le passage devant la DNCG en décembre, la direction phocéenne aurait déjà fixé une certaine ligne de conduite en interne.

L’OM ne compte pas brader Højbjerg et Paixão

Malgré les envies de départ évoquées autour de certains joueurs, l’OM ne souhaiterait pas faciliter leur transfert en janvier. Une position qui témoigne de la volonté du club de préserver ses forces sportives, mais également de ne pas céder à n’importe quelle proposition. C’est Mohamed Toubache-Ter qui a apporté cette information lors d’un Space organisé hier soir. Le journaliste a notamment expliqué que la direction marseillaise avait pris une décision collective concernant les deux joueurs.

« Malgré l’envie de départ de certains joueurs, l’OM a décidé, de manière collégiale, de ne pas lâcher Højbjerg et Paixão cet hiver si des offres ne conviennent pas », a indiqué Mohamed Toubache-Ter. Le message est clair : Marseille n’entend pas se séparer de ses deux joueurs à n’importe quel prix. Même si des sollicitations venaient à arriver sur la table des dirigeants, celles-ci devront répondre aux exigences du club pour éventuellement déboucher sur un transfert.

Le mercato hivernal s’annonce animé à l’OM

Pour Pierre-Emile Højbjerg, cette position souligne l’importance de son profil dans l’entrejeu marseillais. Son expérience, son volume de jeu et son leadership représentent des arguments importants pour l’OM. De son côté, Igor Paixão constitue également un élément que Marseille ne souhaite pas perdre sans une contrepartie jugée satisfaisante. Son potentiel offensif et sa capacité à faire des différences en font un joueur précieux dans le dispositif phocéen.

Cette prise de position pourrait compliquer les plans des éventuels prétendants. Si Højbjerg ou Paixão souhaitent effectivement explorer de nouvelles perspectives, ils devront composer avec les exigences de leur direction. L’OM semble donc vouloir garder la maîtrise de son mercato hivernal. La porte n’est pas totalement fermée, mais les dirigeants marseillais entendent bien conserver la main sur les négociations.