Le retour d’André-Frank Zambo Anguissa à l’OM vient de prendre du plomb dans l’aile. Malgré les discussions annoncées ces derniers jours, le milieu camerounais n’entendrait pas quitter Naples au beau milieu de la saison.

Zambo Anguissa ne veut pas partir cet hiver

On vous en parlait lundi : Grégory Lorenzi semblait prêt à avancer sur le retour de Zambo Anguissa à Marseille. Mais le dossier a connu un sérieux rebondissement. Selon Foot Mercato, l’international camerounais souhaite désormais terminer la saison avec Naples.

Le milieu de 31 ans, passé par l’OM entre 2015 et 2018, entretient d’excellentes relations avec son président Aurelio De Laurentiis, son entraîneur Massimiliano Allegri et les supporters napolitains. Il ne se verrait donc pas abandonner le Napoli en cours d’exercice, alors que le club italien dispute notamment la Ligue des Champions.

Frank Anguissa ne compte pas faire son retour à l’OM cet hiver. Annoncé proche de Marseille, le milieu camerounais ne devrait finalement pas bouger en janvier. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2122703909575639488

Une arrivée en janvier fortement compromise

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Zambo Anguissa était pourtant présenté comme l’une des pistes prioritaires de l’état-major marseillais pour renforcer l’entrejeu. L’OM recherche un milieu box-to-box et un accord avec le joueur avait même été évoqué pour une arrivée dès le mercato hivernal.

Cette perspective paraît désormais très incertaine. Toujours contraint financièrement, le club phocéen ne prévoit pas de faire de folie en janvier. Naples n’a, de son côté, aucun intérêt sportif à se séparer immédiatement d’un titulaire important. Ce nouveau contretemps dans le dossier est également souligné par Top Mercato.

Hojbjerg pourrait finalement rester à l’OM

Ce revirement peut aussi avoir une conséquence directe sur l’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg. Suivi de près par la Juventus, l’international danois pouvait être vendu afin d’alléger la masse salariale et de dégager une place pour Zambo Anguissa. Le joueur le mieux payé de l’effectif représente toujours une charge importante pour les finances marseillaises.

Grégory Lorenzi ne devrait toutefois pas laisser partir l’un des titulaires de Bruno Genesio sans avoir sécurisé son remplaçant au préalable. Si Zambo Anguissa maintient son choix de finir la saison à Naples, le statu quo pourrait ainsi s’imposer dans l’entrejeu olympien cet hiver. Le retour du Camerounais resterait alors un dossier à repousser au prochain mercato estival.