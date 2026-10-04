OM : les enseignements de la défaite contre Montpellier

Voici les enseignements à tirer de la défaite de l’OM contre Montpellier (1-0) en match amical.

L’Olympique de Marseille a profité de la longue trêve internationale pour disputer ce samedi un match amical face à Montpellier afin de retrouver du rythme avant la reprise de la Ligue 1. Largement diminué par les absences de ses internationaux et de plusieurs joueurs blessés (Pierre-Emile Höjbjerg, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Derek Cornelius, Himad Abdelli, Amine Gouiri, Amine Harit, Geoffrey Kondogbia et Kelyann Bezahaf), l’OM s’est incliné face au MHSC (1-0). Une rencontre disputée à huis clos au stade Francis-Turcan de Martigues, mais qui a permis à Bruno Genesio de procéder à plusieurs essais avant le déplacement à Troyes.

Garcia testé à droite avant Troyes

Plusieurs enseignements peuvent en effet être tirés du onze de départ aligné par Bruno Genesio. Habituellement utilisé à gauche, Ulisses Garcia a notamment été titularisé sur le côté droit de la défense marseillaise. Un choix qui n’a rien d’anodin à l’approche de la reprise puisque Timothy Weah sera suspendu face à Troyes. Le Suisse pourrait donc représenter une solution à ce poste.

Nnadi de retour !

Autre bonne nouvelle pour l’OM, Tochukwu Nnadi a retrouvé les terrains. Absent depuis quatre rencontres après sa blessure au genou contractée lors de la défaite face à l’AS Monaco (2-0), le 30 août dernier, le milieu de terrain était même titulaire dans l’entrejeu contre Montpellier et devrait, sauf rechute, être apte pour le déplacement dans l’Aube.

Genesio donne sa chance aux jeunes de l’OM

Privé de nombreux cadres, Bruno Genesio a également profité de cette rencontre pour offrir du temps de jeu à plusieurs jeunes du centre de formation. Alexi Koum, Nouhoum Kamissoko et Keyliane Abdallah ont ainsi débuté la rencontre, tandis qu’Hilan Hamzaoui, Jephthe Malanda, Adam El Boughlamy et Ugo El-Kadmiri, entre autres minots, sont entrés en jeu. Malgré la défaite, ce match amical aura donc permis au staff de l’OM d’effectuer plusieurs tests et de retrouver Tochukwu Nnadi avant la reprise du championnat face à Troyes.

La composition de l’OM contre Montpellier : De Lange – Garcia, Meïté, Koum, Emerson – Nnadi, Kamissoko, Gomes – Abdallah, Maupay, Paixão.