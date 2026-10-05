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FRANCE

OM : la vente du FC Nantes a jeté un froid sur celle de Marseille 

Par Bastien Aubert - 5 Oct 2026, 12:20
Frank McCourt (OM)

Le processus de vente du FC Nantes ne donnerait pas plus d’espoir que cela à une cession potentielle de l’OM à l’avenir.

Le FC Nantes est actuellement au cœur d’un processus de vente qui suscite de nombreuses interrogations. Forcément, dans le contexte marseillais, cette actualité ravive les discussions autour d’une éventuelle vente de l’OM.

L’OM n’est pas le FC Nantes 

Depuis plusieurs années, l’avenir de la propriété de l’OM fait régulièrement l’objet de spéculations. Mais le dossier nantais ne semble pas forcément rassurer les observateurs qui espèrent voir un jour le club phocéen changer de mains.But! a donc posé directement la question à ses lecteurs : « Le processus de vente du FC Nantes donne-t-il de l’espoir pour celle de l’OM ? » 

Le résultat est assez net : 63 % des votants ont répondu « Non », contre seulement 37 % qui estiment que le processus nantais peut donner de l’espoir concernant une éventuelle vente de l’OM. Une tendance qui montre surtout que, dans ce sondage, une majorité des participants ne fait pas de parallèle entre les deux dossiers.

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Deux clubs, deux situations

Le résultat de ce sondage ne permet évidemment pas de tirer de conclusion sur l’avenir capitalistique de l’OM. Une éventuelle vente dépendrait de nombreux paramètres et des décisions des propriétaires concernés. Mais le débat reste bien présent autour de l’OM. 

Et alors que le dossier du FC Nantes continue d’évoluer, les supporters marseillais restent nombreux à s’interroger sur ce que pourrait réserver l’avenir du club. Pour l’heure, une chose ressort du sondage de But! : 63 % des participants ne voient pas dans le processus nantais un signe encourageant pour une éventuelle vente de l’OM.

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