OM Mercato : Iliman Ndiaye annonce déjà son retour ?

Iliman Ndiaye a une nouvelle fois ouvert la porte à un retour à l’Olympique de Marseille d’ici la fin de sa carrière.

Iliman Ndiaye s’éclate loin de Marseille, mais n’oublie pas l’OM. Parti à Everton à l’été 2024 après seulement une saison passée à l’Olympique de Marseille, l’attaquant sénégalais a rejoint Manchester City cet été pour 70 millions d’euros après deux saisons pleines chez les Toffees. Malgré cette nouvelle étape prestigieuse dans sa carrière, l’ancien Marseillais reste toujours très attaché au club phocéen.

Ndiaye ouvre de nouveau la porte à un retour à l’OM

Car l’histoire entre Iliman Ndiaye et l’OM ne semble pas terminée. Dans une interview accordée à La Provence, le néo-Citizen a une nouvelle fois réaffirmé sa volonté de revenir à Marseille d’ici la fin de sa carrière. « Les cris des supporters qui me demandent de revenir à l’OM ? Ça fait plaisir. Je ne pense pas que l’histoire soit finie mais bon on verra… Je dis ça comme ça, je sais jamais où ça va me mener, en tout cas on verra bien. » Une déclaration qui ne devrait pas laisser insensibles les supporters marseillais.

« C’est mon club et ça le restera toujours »

L’international sénégalais est également revenu plus largement sur son passage à l’Olympique de Marseille, dont il continue de suivre attentivement les résultats malgré son départ. « Je ne retiens que du positif de mon passage à l’OM et c’était une fierté pour moi. Je ne rate pas un match. C’est mon club et ça le restera toujours. » Des mots forts de la part d’Iliman Ndiaye, qui n’a donc pas tiré un trait sur un possible retour à Marseille dans les prochaines années.