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FRANCE

ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Cathro avant Rodez ! 

Par Bastien Aubert - 5 Oct 2026, 11:40
Ian Cathro (ASSE)

La coupure internationale n’a pas ramené son lot de blessures ans les rangs de l’ASSE avant de récidiver avoir Rodez à Geoffroy-Guichard (samedi, 20h).

La trêve internationale aurait pu être source d’inquiétude mais elle aura finalement été plutôt rassurante pour l’ASSE. Alors que les Verts s’apprêtent à retrouver la compétition avec la réception de Rodez, aucun nouveau pépin physique majeur n’est venu perturber les plans stéphanois.

Baallal frappe encore, Svetlin reste au chaud

Mieux encore, plusieurs internationaux ont vécu une parenthèse particulièrement positive. Adam Baallal a été l’un des Stéphanois les plus en vue durant cette trêve. Aligné avec les U20 du Maroc face à l’Égypte, le jeune attaquant a rapidement fait parler de lui en ouvrant le score dès la 25e minute. Les Lionceaux se sont finalement imposés 2-0 et poursuivent leur parcours dans le tournoi de l’UNAF. Avec sept points au compteur, le Maroc occupe la première place et a surtout décroché sa qualification pour la CAN U20 2027. Une belle dynamique pour Baallal, qui continue d’emmagasiner de l’expérience au niveau international.

La situation est différente pour Tamar Svetlin. Le milieu de l’ASSE n’a pas participé à la victoire de la Slovénie contre la Suisse (2-1), restant sur le banc lors de cette troisième journée de Ligue des nations. La Slovénie réalise néanmoins une bonne opération et pointe à la deuxième place du groupe B1 avec quatre points. Pour l’ASSE, l’essentiel est ailleurs : Svetlin revient à Saint-Étienne sans avoir accumulé de temps de jeu supplémentaire ni, surtout, de problème physique.

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Cardona ne lâche rien avec Malte

Du côté d’Irvin Cardona, la trêve aura été beaucoup plus intense. L’attaquant de l’ASSE était titulaire avec Malte pour la dernière rencontre de cette fenêtre internationale face à Andorre. Et il n’a pas quitté le terrain : Cardona a disputé l’intégralité de la rencontre, conclue par une victoire maltaise 1-0. Avec sept points après trois journées, Malte conserve ainsi la tête de son groupe D1. Une parenthèse internationale pleine pour Cardona, qui va désormais pouvoir retrouver ses partenaires à Saint-Étienne.

Autre motif de satisfaction : Mamour Ndiaye a découvert le groupe A du Sénégal. Le jeune gardien de l’ASSE n’a pas disputé la rencontre face aux Comores, remportée 1-0 par les Lions de la Teranga. Il a toutefois vécu sa première expérience avec la sélection sénégalaise au plus haut niveau. Une première convocation qui compte forcément dans la progression du portier stéphanois qui sait désormais que la trêve est terminée. Les choses sérieuses reprennent.

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