ASSE Mercato : Le Cardinal fait une grosse annonce sur son avenir

Le défenseur central et capitaine de l’ASSE, Julien Le Cardinal, s’est confié sur son avenir.

Arrivé cet hiver à l’AS Saint-Étienne, Julien Le Cardinal n’a pas mis longtemps à prendre une place importante dans le vestiaire des Verts. Le défenseur central de 29 ans s’est rapidement imposé comme un cadre de l’ASSE, au point d’être nommé capitaine en début de saison par le nouvel entraîneur stéphanois, Ian Cathro. Une marque de confiance forte pour l’ancien joueur du Stade Brestois, devenu l’un des hommes importants du projet stéphanois.

Le Cardinal veut rester « le plus longtemps possible » à l’ASSE

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’ASSE, Julien Le Cardinal se sent particulièrement bien dans le Forez et se verrait volontiers poursuivre l’aventure pendant encore de nombreuses années. Dans une vidéo publiée par le club stéphanois sur YouTube, le capitaine des Verts a affiché son attachement à Saint-Étienne et insisté sur l’importance du bien-être de sa famille. « Je suis venu ici et, si je peux y rester le plus longtemps possible, ça me va très bien. Je me sens très bien à Saint-Étienne et ma famille aussi. Pour moi, le principal, c’est qu’elle se sente bien dans la ville. J’ai connu certains clubs où nous nous sentions moins bien et, forcément, ça peut aussi avoir un impact psychologique sur le joueur. Personnellement, je trouve que ça joue beaucoup. Aujourd’hui, je suis vraiment épanoui. Ma famille l’est aussi, donc je le suis encore davantage. Je pense que c’est le plus important. Je suis très heureux ici et il faut que ça continue. Si on gagne encore, je serai encore plus heureux. »

« Je ne pense pas avoir encore atteint mon apogée »

Mais le bonheur de Julien Le Cardinal à l’ASSE ne se limite pas à sa vie en dehors des terrains. À 29 ans, le défenseur estime disposer encore d’une marge de progression et considère que la confiance accordée par le club lui permet d’exprimer pleinement ses qualités. Une situation qui pourrait donc l’inciter encore davantage à s’inscrire dans la durée chez les Verts.

« Je ne pense pas avoir encore atteint mon apogée, en tout cas je l’espère. Je m’épanouis davantage parce qu’on me donne beaucoup de confiance. Je pense qu’à partir du moment où un joueur ressent cette confiance, il parvient à donner le meilleur de lui-même et à montrer sa meilleure version. » Des déclarations qui confirment en tout cas que Julien Le Cardinal, encore lié à l’ASSE pour près de deux saisons, se verrait bien prolonger son aventure stéphanoise au-delà de son contrat actuel.