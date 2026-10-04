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FRANCE

ASSE : Moueffek comparé à Zidane en Espagne !

Par Fabien Chorlet - 4 Oct 2026, 14:30
Aïmen Moueffek sous le maillot de l'ASSE

Auteur de débuts tonitruants avec Cadiz, Aïmen Moueffek a été comparé à Zinédine Zidane en Espagne.

Comme nous vous l’avons relayé plus tôt dans la journée, Aïmen Moueffek a parfaitement réussi ses débuts avec Cadiz. Parti de l’AS Saint-Étienne cet été pour rejoindre le club espagnol, le milieu de terrain était arrivé blessé avant de rester sur le banc lors des deux dernières rencontres. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, l’ancien joueur de l’ASSE n’a pas tardé à se montrer. Entré à la 55e minute lors de la large victoire de Cadiz face à Leganes (4-0), ce samedi, pour le compte de la 8e journée de LaLiga 2, Moueffek s’est offert un but et une passe décisive.

Moueffek, « el Zidane de la Viña »

Une première particulièrement réussie qui a rapidement enflammé les supporters et observateurs espagnols sur les réseaux sociaux. Au point qu’Aïmen Moueffek a même eu droit à une comparaison pour le moins prestigieuse avec Zinédine Zidane. « Aïmen Moueffek, « el Zidane de la Viña » », a notamment lancé Carlos Sacaluga, journaliste espagnol de La Voz de Cádiz. Une référence à La Viña, quartier emblématique de Cadix, qui témoigne de l’enthousiasme suscité par les débuts de l’ancien Stéphanois en Espagne.

Forcément, la comparaison avec l’ancien numéro 10 des Bleus et actuel sélectionneur de l’équipe de France paraît particulièrement flatteuse après seulement 35 minutes disputées avec Cadiz. Si Aïmen Moueffek possède des qualités indéniables et n’aurait pas pu rêver de meilleurs débuts avec son nouveau club, il lui reste évidemment encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir être réellement comparé à Zinédine Zidane. Mais après une arrivée retardée par une blessure, l’ancien milieu de terrain de l’ASSE a déjà réussi à marquer les esprits en Espagne.

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