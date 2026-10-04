ASSE : le verdict est tombé pour le retour tant attendu de Jaber

Victorieuse du FC Sion en amical (5-1), l’ASSE a également reçu des nouvelles rassurantes de Mahmoud Jaber. Après une longue absence et une nouvelle rechute en septembre, le milieu stéphanois se rapproche enfin d’un retour avec le groupe.

Jaber attendu avec le collectif sous dix jours

La trêve internationale apporte une éclaircie à l’ASSE. Selon les informations de Peuple Vert, qui relaie Le Progrès, Mahmoud Jaber est désormais espéré à l’entraînement collectif d’ici une dizaine de jours. Ian Cathro a confirmé que son retour approchait, en marge du large succès contre le FC Sion.

Ce calendrier devrait cependant empêcher l’international israélien de participer à la réception de Rodez, programmée le 10 octobre. Le staff stéphanois ne compte prendre aucun risque avec un joueur déjà victime de plusieurs rechutes depuis le début de l’année 2026. Sa réintégration se fera donc de manière très progressive.

Une blessure aux adducteurs qui s’éternise

Élément important de l’entrejeu avant ses pépins physiques, Jaber n’a pratiquement plus évolué à 100 % de ses capacités depuis janvier. Après une apparition contre Reims, le joueur de 26 ans avait été freiné par une blessure tenace aux adducteurs, qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant plus de deux mois. Les premières inquiétudes autour du milieu avaient ensuite laissé place à un véritable coup d’arrêt.

Revenu en avril contre Dunkerque, Jaber avait ressenti de nouvelles douleurs pendant l’échauffement à Bastia. Une opération était alors devenue inévitable, mettant un terme prématuré à sa saison. Le milieu pensait avoir tourné la page cet été, avant de rechuter après les 25 minutes disputées début septembre contre Montpellier (3-1).

Un renfort attendu dans l’entrejeu

Avant les déplacements à Dunkerque et Metz, Ian Cathro avait évoqué une indisponibilité de « quelques semaines ». Le match nul concédé en Moselle (2-2), après avoir mené de deux buts, avait notamment remis en lumière la nécessité pour les Verts de disposer de davantage de solutions pour tenir sur la durée.

L’ASSE a craqué face à Metz en se faisant remonter deux buts dans le dernier quart d’heure pour finalement concéder le nul (2-2). — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2101714580833550396

Le retour de Jaber offrirait ainsi une option supplémentaire à Cathro dans un secteur particulièrement sollicité. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le milieu devra encore retrouver du rythme avant de prétendre à une place dans le onze. Mais après des mois de soins et d’incertitude, son retour programmé à l’Étrat constitue déjà une excellente nouvelle pour l’ASSE.