Le milieu des Verts est forfait avec Israël…

Mauvaise nouvelle pour l’ASSE et pour un cadre d’Eirik Horneland : Mahmoud Jaber est blessé. Le numéro 5 des Verts a été contraint de déclarer forfait hier en Norvège où Israël a été balayé (5-0).

Jaber vers un forfait contre Le Mans

Selon le journal Maariv, Jaber est arrivé blessé en sélection israélienne et a été libéré après avoir passé une IRM en milieu de semaine. Il ne jouera donc pas mardi contre l’Italie et est incertain pour la réception du Mans samedi prochain. Le mois dernier, l’ancien joueur d’Haïfa, contraint de quitter la pelouse à la pause lors du match face à Grenoble (1-1) après avoir été victime d’un tacle appuyé sur le pied, avait déjà été contraint de déclarer forfait avec sa sélection.