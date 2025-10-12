OM : double bonne nouvelle pour De Zerbi avant le Havre !
ASSE : vive inquiétude pour Mahmoud Jaber

ASSE : vive inquiétude pour Mahmoud Jaber
Laurent Hess
12 octobre 2025

Le milieu des Verts est forfait avec Israël…

Mauvaise nouvelle pour l’ASSE et pour un cadre d’Eirik Horneland : Mahmoud Jaber est blessé. Le numéro 5 des Verts a été contraint de déclarer forfait hier en Norvège où Israël a été balayé (5-0).

Jaber vers un forfait contre Le Mans

Selon le journal Maariv, Jaber est arrivé blessé en sélection israélienne et a été libéré après avoir passé une IRM en milieu de semaine. Il ne jouera donc pas mardi contre l’Italie et est incertain pour la réception du Mans samedi prochain. Le mois dernier, l’ancien joueur d’Haïfa, contraint de quitter la pelouse à la pause lors du match face à Grenoble (1-1) après avoir été victime d’un tacle appuyé sur le pied, avait déjà été contraint de déclarer forfait avec sa sélection.

ASSELigue 2
#A la une#BLESSURE

