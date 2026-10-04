OM : un premier maillot Adidas pour la saison prochaine a déjà fuité !

Le futur maillot extérieur Adidas de l’OM pour la saison 2027-2028 a déjà fuité, avec un design rétro qui devrait faire parler les supporters marseillais.

À partir de la saison prochaine, Adidas va faire son grand retour comme équipementier de l’Olympique de Marseille. Alors que l’OM semble avoir déjà teasé ce dimanche sur ses réseaux sociaux ses retrouvailles avec la marque aux trois bandes, en publiant plusieurs photos de ses joueurs vêtus d’anciens maillots Adidas, le futur équipementier marseillais fait déjà parler de lui. Et pour cause, les premières images et informations sur le maillot extérieur Adidas de l’OM pour la saison 2027-2028 ont déjà fuité.

Le maillot extérieur Adidas de l’OM pour 2027-2028 a déjà fuité

D’après les informations dévoilées par Footy Headlines, le futur maillot extérieur de l’OM devrait arborer une dominante bleue accompagnée de plusieurs détails blancs. Le col en V ainsi que les célèbres trois bandes Adidas présentes sur les épaules devraient notamment être blancs. Pour son grand retour à Marseille, la marque allemande aurait surtout décidé de miser sur un design résolument rétro, avec son célèbre logo Trefoil et un ancien écusson de l’OM sur la poitrine.

Un choix qui devrait forcément rappeler des souvenirs aux supporters marseillais, Adidas ayant déjà accompagné l’OM durant plusieurs périodes de son histoire, notamment de 1974 à 1994 puis de 1996 à 2018. Il faudra toutefois encore patienter avant de découvrir officiellement cette nouvelle tunique et de savoir si les premières fuites se confirment. Le futur maillot extérieur Adidas de l’OM pour la saison 2027-2028 devrait être commercialisé en juillet 2027, à l’occasion du grand retour de la marque aux trois bandes dans la cité phocéenne.