À LA UNE DU 4 OCT 2026
[16:01]RC Lens : L’ancien Bordelais relance déjà son pari loin de l’Artois
[15:30]OM : un premier maillot Adidas pour la saison prochaine a déjà fuité !
[15:02]FC Barcelone : le Barça exclu de la Ligue des Champions ?
[14:30]ASSE : Moueffek comparé à Zidane en Espagne !
[14:00]FC Nantes : l’IA prédit le verdict de la DNCG pour la vente à Paulo Tavares
[13:30]OM : le club vend la mèche pour le grand retour d’Adidas
[13:00]PSG Mercato : Leny Yoro a donné une première réponse à Paris
[12:30]OL : coup dur pour Fonseca avant le RC Lens ?
[12:05]OM : les enseignements de la défaite contre Montpellier
[11:40]FC Nantes : encore deux bonnes nouvelles pour Poirier avant Reims !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : un premier maillot Adidas pour la saison prochaine a déjà fuité !

Par Fabien Chorlet - 4 Oct 2026, 15:30
Les joueurs de l'OM

Le futur maillot extérieur Adidas de l’OM pour la saison 2027-2028 a déjà fuité, avec un design rétro qui devrait faire parler les supporters marseillais.

À partir de la saison prochaine, Adidas va faire son grand retour comme équipementier de l’Olympique de Marseille. Alors que l’OM semble avoir déjà teasé ce dimanche sur ses réseaux sociaux ses retrouvailles avec la marque aux trois bandes, en publiant plusieurs photos de ses joueurs vêtus d’anciens maillots Adidas, le futur équipementier marseillais fait déjà parler de lui. Et pour cause, les premières images et informations sur le maillot extérieur Adidas de l’OM pour la saison 2027-2028 ont déjà fuité.

Le maillot extérieur Adidas de l’OM pour 2027-2028 a déjà fuité

D’après les informations dévoilées par Footy Headlines, le futur maillot extérieur de l’OM devrait arborer une dominante bleue accompagnée de plusieurs détails blancs. Le col en V ainsi que les célèbres trois bandes Adidas présentes sur les épaules devraient notamment être blancs. Pour son grand retour à Marseille, la marque allemande aurait surtout décidé de miser sur un design résolument rétro, avec son célèbre logo Trefoil et un ancien écusson de l’OM sur la poitrine.

Un choix qui devrait forcément rappeler des souvenirs aux supporters marseillais, Adidas ayant déjà accompagné l’OM durant plusieurs périodes de son histoire, notamment de 1974 à 1994 puis de 1996 à 2018. Il faudra toutefois encore patienter avant de découvrir officiellement cette nouvelle tunique et de savoir si les premières fuites se confirment. Le futur maillot extérieur Adidas de l’OM pour la saison 2027-2028 devrait être commercialisé en juillet 2027, à l’occasion du grand retour de la marque aux trois bandes dans la cité phocéenne.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot