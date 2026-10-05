À LA UNE DU 5 OCT 2026
[13:20]OM : Genesio tient un remplaçant inédit à Höjbjerg, une autre bonne nouvelle se profile avant Troyes !
[13:00]ASSE : des renforts en cascade avant Rodez ! 
[12:40]RC Lens : le couperet est tombé pour l’avenir de Mezian Mesloub
[12:20]OM : la vente du FC Nantes a jeté un froid sur celle de Marseille 
[12:00]Stade Rennais, OM, OL, LOSC Mercato : c’est confirmé pour un retour de Terrier en L1 cet hiver !
[11:40]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Cathro avant Rodez ! 
[11:20]Équipe de France : une nouvelle polémique Dembélé éclate, Zidane et le PSG pris à partie !
[11:00]FC Nantes : coup dur pour Poirier avant le Stade de Reims 
[10:40]OL : des renforts en cascade avant le RC Lens !
[10:20]Stade Rennais Mercato : Haise prêt à lâcher une nouvelle icône en Liga ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Équipe de France : une nouvelle polémique Dembélé éclate, Zidane et le PSG pris à partie !

Par Bastien Aubert - 5 Oct 2026, 11:20
Ousmane Dembélé

Le positionnement d’Ousmane Dembélé opéré en équipe de France par Zinédine Zidane a provoqué un débat particulièrement inflammable. 

Ousmane Dembélé n’échappe décidément pas aux débats lorsqu’il s’agit de son utilisation en équipe de France. L’attaquant français, habitué à évoluer dans un rôle particulièrement spécifique avec le PSG, est désormais utilisé dans une position similaire par Zinédine Zidane. Un choix qui ne fait pas l’unanimité.

Dembélé encore au cœur des discussions chez les Bleus 

Le sélectionneur cherche pourtant à reproduire certains principes observés au PSG, où Dembélé évolue dans une animation qui lui permet notamment de participer davantage au jeu offensif dans l’axe. Sur RMC Sport, Kévin Diaz a justement tenu à remettre les choses en perspective. Pour le consultant, il n’y a pas de raison de remettre en cause le choix de Zidane.

« Je ne comprends pas le débat sur Dembélé. Le gars joue à la pointe d’une animation d’un PSG qui est double champion d’Europe », a-t-il tonné. Avant de défendre clairement l’idée de reproduire cette utilisation avec les Bleus : « Zidane tente de faire la même animation que Paris, mais certains ne comprennent pas le choix de le faire jouer comme cela… » Un argument simple : pourquoi changer une formule qui fonctionne au PSG ?

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Zidane veut-il reproduire la recette du PSG ?

La question dépasse donc le simple positionnement de Dembélé. Elle concerne aussi les choix tactiques de Zinédine Zidane et sa volonté de s’appuyer sur des automatismes déjà développés en club. Le Ballon d’Or connaît ce rôle au PSG et l’a déjà occupé dans une équipe qui lui permet de peser différemment sur les défenses adverses. Pour Kévin Diaz, le débat autour de son positionnement n’aurait donc pas lieu d’être. 

Si le joueur est performant dans cette configuration à Paris, l’idée de la reproduire avec les Bleus peut parfaitement se défendre. Reste désormais à savoir si cette utilisation finira par convaincre tout le monde en équipe de France. Car tant que les résultats et les performances ne seront pas totalement au rendez-vous, le rôle de Dembélé continuera forcément d’alimenter les discussions. Et cette fois encore, Zidane et le PSG se retrouvent au centre du débat.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot