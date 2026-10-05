Le positionnement d’Ousmane Dembélé opéré en équipe de France par Zinédine Zidane a provoqué un débat particulièrement inflammable.

Ousmane Dembélé n’échappe décidément pas aux débats lorsqu’il s’agit de son utilisation en équipe de France. L’attaquant français, habitué à évoluer dans un rôle particulièrement spécifique avec le PSG, est désormais utilisé dans une position similaire par Zinédine Zidane. Un choix qui ne fait pas l’unanimité.

Dembélé encore au cœur des discussions chez les Bleus

Le sélectionneur cherche pourtant à reproduire certains principes observés au PSG, où Dembélé évolue dans une animation qui lui permet notamment de participer davantage au jeu offensif dans l’axe. Sur RMC Sport, Kévin Diaz a justement tenu à remettre les choses en perspective. Pour le consultant, il n’y a pas de raison de remettre en cause le choix de Zidane.

« Je ne comprends pas le débat sur Dembélé. Le gars joue à la pointe d’une animation d’un PSG qui est double champion d’Europe », a-t-il tonné. Avant de défendre clairement l’idée de reproduire cette utilisation avec les Bleus : « Zidane tente de faire la même animation que Paris, mais certains ne comprennent pas le choix de le faire jouer comme cela… » Un argument simple : pourquoi changer une formule qui fonctionne au PSG ?

Zidane veut-il reproduire la recette du PSG ?

La question dépasse donc le simple positionnement de Dembélé. Elle concerne aussi les choix tactiques de Zinédine Zidane et sa volonté de s’appuyer sur des automatismes déjà développés en club. Le Ballon d’Or connaît ce rôle au PSG et l’a déjà occupé dans une équipe qui lui permet de peser différemment sur les défenses adverses. Pour Kévin Diaz, le débat autour de son positionnement n’aurait donc pas lieu d’être.

Si le joueur est performant dans cette configuration à Paris, l’idée de la reproduire avec les Bleus peut parfaitement se défendre. Reste désormais à savoir si cette utilisation finira par convaincre tout le monde en équipe de France. Car tant que les résultats et les performances ne seront pas totalement au rendez-vous, le rôle de Dembélé continuera forcément d’alimenter les discussions. Et cette fois encore, Zidane et le PSG se retrouvent au centre du débat.