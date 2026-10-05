La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Caution technique de Zinédine Zidane en équipe de France, Rayan Cherki pourrait rejoindre le PSG si les choses tournaient mal pour Manchester City.

Le dossier Rayan Cherki pourrait bien redevenir brûlant dans les prochains mois. Parti de l’OL pour rejoindre lManchester City, le milieu offensif français a depuis changé de dimension.

Manchester City sous pression pour Haaland et Cherki ?

Sous les ordres de Pep Guardiola, le Lyonnais s’est rapidement imposé comme un joueur capable d’évoluer au plus haut niveau. Ses performances lui ont notamment ouvert les portes de l’équipe de France, où Zinédine Zidane apprécie particulièrement son profil. Mais l’avenir de Cherki pourrait dépendre en partie de celui de Manchester City. La situation du club anglais pourrait en effet provoquer quelques remous au sein de son effectif. Alors que Manchester City fait face à la menace de lourdes sanctions, l’hypothèse d’une relégation et de fortes amendes alimente les interrogations autour de l’avenir de plusieurs joueurs. Dans ce contexte, certains éléments pourraient être tentés de regarder ailleurs.

Rayan Cherki ferait partie des joueurs susceptibles d’être convoités en cas de scénario catastrophe pour les Citizens. Et les prétendants ne manqueraient pas. Selon Ekrem Konur, Chelsea serait particulièrement intéressé par la situation de l’international français. Les Blues connaissaient déjà le dossier Cherki lorsqu’il évoluait encore à Lyon et pourraient revenir à la charge si une opportunité se présentait. Mais le club londonien ne serait pas seul. Liverpool, le Real Madrid et surtout le PSG surveilleraient également la situation du joueur de 23 ans. Pour le PSG, cette piste aurait une saveur particulière. Le club parisien avait déjà tenté de recruter Cherki lorsqu’il évoluait à l’OL, mais les négociations n’avaient finalement pas abouti. Après avoir choisi Dortmund puis Manchester City, le Français pourrait donc, en cas de départ précipité d’Angleterre, se retrouver à nouveau sur les radars parisiens.

Le profil idéal pour Luis Enrique ?

Rayan Cherki possède en tout cas plusieurs caractéristiques qui pourraient séduire Luis Enrique. Technique, créatif et capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, l’international français correspond au profil recherché par le PSG dans sa nouvelle politique sportive. Son jeune âge constitue également un argument de poids. À 23 ans, Cherki dispose encore d’une importante marge de progression et connaît déjà les exigences du très haut niveau.

Reste une question essentielle : le joueur serait-il réellement intéressé par un retour en Ligue 1 ? Après avoir découvert la Premier League, Cherki pourrait être tenté de poursuivre son aventure anglaise. Tout dépendra finalement de l’évolution de la situation de Manchester City. Le verdict concernant le club mancunien sera donc scruté avec attention et le PSG pourrait bien être à l’affût.