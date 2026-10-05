Prêté au Racing Santander par le Stade Rennais cet été, Yassir Zabiri (21 ans) est en train de devenir une nouvelle icône au Maroc.

Yassir Zabiri n’est plus seulement un jeune attaquant marocain à suivre. Ses performances avec le Racing Santander ont fait exploser sa popularité au Maroc, au point de le voir désormais présenté comme une véritable « icône » du football national.

Zabiri change de dimension au Maroc

C’est en tout cas le constat dressé par le quotidien espagnol El Diario Montañés, qui souligne l’ampleur prise par le phénomène Zabiri ces dernières semaines. Et les chiffres parlent pour lui. Depuis le début de la saison en première division espagnole, l’attaquant prêté par le Stade Rennais a déjà inscrit six buts. Une efficacité qui en fait le meilleur buteur du club cantabre.

La cote de Zabiri dépasse désormais largement les pelouses espagnoles. Son visage s’affiche dans une campagne publicitaire déployée à travers le Maroc, aux côtés de plusieurs cadres de la sélection nationale. Sur l’une des affiches, le jeune attaquant apparaît vêtu de rouge, embrassant sa bague après avoir célébré un but. Un visuel accompagné d’un slogan particulièrement symbolique : « Une nouvelle année avec la détermination de réussir ». Une exposition qui illustre surtout la vitesse à laquelle sa notoriété progresse dans son pays.

Le Stade Rennais peut-il déjà regretter son choix ?

Déjà connu au Maroc, Zabiri a franchi un nouveau cap grâce à son excellent début de saison avec Santander, mais aussi grâce à sa récente convocation avec la sélection nationale. Pour le Stade Rennais, cette progression constitue forcément un signal intéressant. Le club breton conserve un joueur sous contrat qui prend de la valeur et attire désormais une attention bien plus importante qu’au moment de son départ en prêt.

La question sera donc de savoir quelle place le Stade Rennais réservera à Zabiri à son retour. Alors que le joueur continue de marquer des buts et de gagner en visibilité, son aventure espagnole pourrait bien avoir complètement changé son statut. Et si Yassir Zabiri poursuit sur cette lancée, Franck Haise devra rapidement trancher : miser sur la nouvelle pépite marocaine au retour de son prêt ou envisager une nouvelle opération autour d’un joueur dont la cote ne cesse de grimper.