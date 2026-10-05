L’OL doit progressivement retrouver ses forces vives avant le périlleux déplacement à Lens en ouverture de la 6e journée de Ligue 1 (vendredi, 20h45).

La trêve internationale touche enfin à sa fin pour l’OL. Alors que plusieurs joueurs sont encore mobilisés avec leur sélection, le groupe de Paulo Fonseca commence progressivement à se reformer.

Les internationaux de l’OL commencent à rentrer

Après un week-end de repos, les joueurs restés à Lyon ont ainsi retrouvé le chemin de l’entraînement ce lundi. Une reprise qui intervient à quelques jours seulement du retour de la Ligue 1. Bonne nouvelle pour Paulo Fonseca : plusieurs internationaux vont progressivement réintégrer le groupe. Selon le site Olympique-et-Lyonnais, Ernest Nuamah, Noham Kamara, Khalis Merah et Rémi Himbert figurent notamment parmi les premiers Lyonnais à avoir terminé leurs obligations avec leur sélection. Le staff lyonnais peut donc commencer à préparer sérieusement la prochaine échéance, même si tous les internationaux ne bénéficieront pas du même temps de récupération.

Le rendez-vous est désormais fixé. L’OL retrouvera la Ligue 1 dès vendredi 9 octobre avec un déplacement sur la pelouse du RC Lens (20h45). Une reprise qui arrive rapidement, mais qui donnera immédiatement le ton d’un mois d’octobre particulièrement chargé. Les Lyonnais vont devoir enchaîner les rencontres à un rythme soutenu, entre championnat et Ligue Europa. Au total, Paulo Fonseca et ses joueurs disputeront six matchs en seulement 23 jours !

Six matches en 23 jours pour l’OL !

Après cette longue coupure internationale, l’OL devra donc rapidement retrouver ses automatismes et son intensité. Le staff lyonnais a profité de la trêve pour travailler certains aspects, mais la compétition va reprendre sans laisser beaucoup de temps aux joueurs pour souffler. Le retour progressif des internationaux constitue ainsi une première bonne nouvelle.

Avec plusieurs éléments qui réintègrent le groupe avant Lens, Fonseca va pouvoir retrouver une partie de son effectif et préparer au mieux ce déplacement. Reste maintenant à savoir dans quel état de fraîcheur arriveront les internationaux après leurs matchs avec leurs sélections. Car face à Lens, l’OL devra immédiatement répondre présent. La trêve est presque terminée. Le sprint d’octobre, lui, ne fait que commencer.