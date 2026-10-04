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Real Madrid, OL : un conseil radical relance la piste d’un retour à Lyon

Par Louis Chrestian - 4 Oct 2026, 17:05
Real Madrid, OL : un conseil radical relance la piste d’un retour à Lyon

Revenu au Real Madrid après six mois convaincants à l’OL, Endrick peine toujours à trouver sa place. Alors qu’un nouveau prêt est envisagé cet hiver, Alexandre Pato lui recommande publiquement de quitter les Merengue.

Pato conseille à Endrick de partir

La situation d’Endrick ne laisse pas Alexandre Pato indifférent. L’ancien attaquant de l’AC Milan et de la Seleção estime que son jeune compatriote doit désormais prendre son avenir en main, quitte à tourner provisoirement le dos au Real Madrid.

« Je pense qu’il a besoin de changer, car il n’est pas facile de trouver une place pour lui au Real Madrid. Je ne connais pas son avis sur la question, mais il ne peut pas toujours laisser la décision à ses agents. Selon moi, il doit trouver un autre club », a déclaré Pato dans des propos relayés par Olympique & Lyonnais.

Le message est clair : à 20 ans, Endrick ne peut plus se contenter d’un rôle aussi réduit. Pato ne désigne pas sa destination idéale, mais sa sortie donne du poids à l’hypothèse d’un nouveau départ dès le mercato hivernal.

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Seulement quatre minutes au Real Madrid

L’arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène n’a pas changé la donne. Depuis le début de la saison, l’attaquant brésilien n’a disputé que quatre minutes sur les huit premières rencontres des Merengue. Un temps de jeu dérisoire qui contraste avec ses ambitions au retour de Lyon.

Son prêt à l’OL devait lui permettre de relancer une carrière à l’arrêt et de gagner sa place pour la Coupe du monde avec le Brésil. Ce premier objectif a été atteint, avec une présence aux États-Unis sous le maillot de la Seleção. En revanche, il n’est toujours pas parvenu à s’installer dans la rotation du Real.

L’OL reste dans le décor, l’Italie avance

On vous en parlait ce dimanche : la possibilité d’un retour d’Endrick à l’OL a déjà livré un premier verdict. Le club rhodanien conserve une place particulière dans ce dossier, puisque le Brésilien y a noué des relations solides durant le premier semestre 2026.

Matthieu Louis-Jean avait d’ailleurs étudié la possibilité de le faire revenir durant l’été, sans parvenir à ses fins. Les mots de Pato confortent aujourd’hui l’idée qu’un départ du Real serait bénéfique, mais ils ne rapprochent pas automatiquement Endrick de la maison lyonnaise.

La Serie A tient la corde

Pour cet hiver, la concurrence italienne apparaît plus avancée. L’AS Rome travaille sur la piste d’un prêt, tandis que l’AC Milan reste également à l’affût. Le Real Madrid semble désormais ouvert à une nouvelle solution temporaire pour offrir davantage de minutes à son attaquant.

L’OL peut donc surveiller l’évolution du dossier, mais la Serie A tient actuellement la corde. Une chose paraît acquise aux yeux de Pato : Endrick doit jouer et ne peut plus attendre indéfiniment qu’une place se libère à Madrid.

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