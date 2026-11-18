Président emblématique de l’OL pendant des décennies, Jean-Michel Aulas pourrait sortir de sa retraite pour la cause nationale.

Jean-Michel Aulas n’a visiblement pas l’intention de rester éternellement en retrait. L’ancien président de l’OL pourrait bientôt retrouver un rôle encore plus important dans les instances du football français. Le dirigeant n’écarte pas la possibilité de prendre davantage de responsabilités à la Fédération française de football (FFF), notamment si Philippe Diallo venait à être élu président de la FIFA.

« Intéressé ? Bien sûr » : Aulas ne ferme aucune porte

Actuellement vice-président délégué de la FFF, Aulas a été interrogé par Le Figaro sur une éventuelle période d’intérim à la tête de l’instance. Si aucune décision concrète n’a encore été prise, l’ancien patron de l’OL s’est montré particulièrement ouvert à cette perspective. Une déclaration qui relance les spéculations sur son avenir dans les instances dirigeantes du football français.

Interrogé sur la possibilité de jouer un rôle plus important en cas de départ de Philippe Diallo vers la FIFA, Jean-Michel Aulas a expliqué que les responsabilités seraient avant tout réparties collectivement. « On n’en a pas parlé de manière concrète, mais ce sera une responsabilité partagée, en fonction des compétences des uns et des autres, avec Philippe et Jean-François (Vilotte, le DG). L’idée est de travailler en équipe plutôt que de tout confier à une seule personne. On en reparle en mars de l’année prochaine (sourire). Intéressé ? Bien sûr », a-t-il confié au quotidien.

Un retour au premier plan pour l’ancien patron de l’OL ?

Depuis son départ de la présidence de l’OL, Jean-Michel Aulas a progressivement investi le terrain institutionnel. Son rôle actuel à la FFF lui permet de rester au cœur des décisions du football français. Une éventuelle élection de Philippe Diallo à la tête de la FIFA pourrait donc rebattre les cartes au sein de la fédération. Plusieurs noms pourraient alors être évoqués pour assurer la continuité de la gouvernance, dans laquelle Aulas pourrait jouer un rôle central.

L’ancien dirigeant lyonnais devra toutefois patienter avant d’en savoir davantage. Comme il l’a lui-même indiqué, le sujet devrait être repris en mars prochain. Une chose est certaine : Jean-Michel Aulas n’a pas tourné la page du football français. Et à entendre ses déclarations, il ne serait absolument pas contre l’idée de retrouver encore davantage de pouvoir dans les coulisses du sport roi.