Déjà confronté à plusieurs absences, l’OL perd Tyler Morton pour une longue période. Opéré à l’adducteur gauche, le milieu anglais ne devrait pas retrouver la compétition avant le mois de février.

Tyler Morton absent trois mois

L’hécatombe se poursuit dans les rangs de l’Olympique Lyonnais. D’après les informations relayées ce mardi par Foot Mercato, Tyler Morton sera éloigné des terrains pendant environ trois mois.

Handicapé par une pubalgie depuis plusieurs mois, le milieu de terrain anglais a été opéré de l’adducteur gauche la semaine dernière. Son retour à la compétition n’est donc pas attendu avant février 2027. Un nouveau coup dur pour l’entrejeu lyonnais, déjà privé d’autres éléments.

L’hécatombe continue à l’OL : Tyler Morton est forfait jusqu’en février. Opéré de l’adducteur gauche, le milieu anglais manquera les trois prochains mois de compétition. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2122695529960239406

Une infirmerie qui se remplit à l’OL

Cette indisponibilité vient alourdir une situation déjà délicate pour le club rhodanien. Foot Mercato rappelle notamment les absences d’Ouedraogo et de Sul, sans donner davantage de précisions dans l’extrait consacré à cette nouvelle blessure.

Pour le staff lyonnais, la perte de Morton réduit encore les possibilités au milieu de terrain. La durée annoncée oblige désormais l’OL à se projeter sans l’Anglais pendant toute la fin de l’année 2026 et le début de l’année 2027. Son opération doit lui permettre de régler un problème physique qui le gênait depuis plusieurs mois.

Le retour de Ben Yedder également évoqué

Le JT de Foot Mercato du 17 novembre ne s’est pas limité à l’actualité lyonnaise. Le média a également annoncé un retour de Wissam Ben Yedder en France, sans préciser dans l’extrait disponible la destination ni les modalités de ce nouveau chapitre.

L’ancien attaquant de l’AS Monaco se retrouve ainsi au cœur de l’actualité après une période marquée par les interrogations autour de son avenir. Aucun élément chiffré concernant un contrat, une éventuelle indemnité ou ses performances récentes n’a toutefois été communiqué.

Deux dossiers encore à suivre

Si la situation de Tyler Morton est désormais claire, avec une absence estimée jusqu’en février, celle de Ben Yedder demande encore à être détaillée. La nature exacte de son retour en France et son éventuel point de chute restent inconnus à ce stade.

Du côté de Lyon, l’enjeu sera d’abord sportif. L’OL devra composer avec une solution de moins dans son entrejeu pendant environ trois mois, avant d’espérer récupérer un Tyler Morton débarrassé de ses douleurs.