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OL : la Juventus menace de prolonger une série qui dure depuis 2022

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
OL : la Juventus menace de prolonger une série qui dure depuis 2022

OL Lyonnes retrouve la Juventus ce mercredi en Ligue des champions avec une série à briser. Toujours dominatrices dans le bilan général, les Fenottes restent néanmoins sur trois matchs nuls consécutifs face aux Turinoises.

La Juventus résiste aux Lyonnaises

Les retrouvailles commencent à devenir une habitude entre OL Lyonnes et la Juventus. Les deux formations croisent de nouveau le fer ce mercredi 11 novembre, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un rendez-vous qui rappelle que le rapport de force s’est sérieusement équilibré ces dernières années.

Pour retrouver la trace d’une victoire rhodanienne, il faut remonter au 31 mars 2022. Battues 2-1 en Italie à l’aller, les Lyonnaises avaient alors renversé la situation au Parc OL en s’imposant 3-1. Depuis cette qualification, elles ne sont plus parvenues à faire tomber la Vieille Dame.

Comme le rappelle Olympique & Lyonnais, les trois dernières confrontations entre les deux clubs se sont toutes achevées sur un match nul. Une série suffisamment inhabituelle pour devenir un véritable enjeu avant ce nouveau duel européen.

Un dernier scénario complètement renversé

Les deux premiers nuls de cette séquence remontent à l’automne 2022, avec un 1-1 puis un 0-0. Il avait ensuite fallu attendre le 19 novembre 2025 pour revoir les deux équipes face à face. Cette fois, la rencontre avait offert un scénario bien plus spectaculaire.

Rapidement menée 3-0, la formation lyonnaise avait trouvé les ressources pour revenir dans les dernières minutes. Wendie Renard avait transformé le penalty de l’égalisation et permis aux Fenottes d’arracher un nul inespéré. La défenseure avait ainsi répondu présente dans un grand rendez-vous, quelques mois après une erreur qui lui avait coûté cher.

Un bilan européen toujours favorable à l’OL

Cette série de trois nuls ne remet toutefois pas en cause l’avantage historique d’OL Lyonnes. En sept confrontations de Ligue des champions, le club rhodanien compte trois victoires, contre une seule pour la Juventus. Les trois autres rencontres se sont donc terminées sans vainqueur.

Les joueuses de Jonatan Giráldez disposent ainsi d’un bilan global favorable, mais celui-ci masque une dynamique devenue moins confortable. L’OL n’a plus battu son adversaire italien depuis plus de quatre ans et reste averti par la remontée spectaculaire nécessaire lors du dernier duel.

À l’occasion de cette quatrième journée, les Fenottes tenteront donc de réaffirmer leur supériorité et de mettre un terme à une série qui commence à peser. Face à une Juventus désormais habituée à leur tenir tête, la marge lyonnaise ne paraît plus aussi nette qu’auparavant.

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