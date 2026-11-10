OL : Guardiola a donné son verdict sur le nouvel entraîneur lyonnais

Avant de confier les rênes de l’OL à Carlos Vicens, Michael Gerlinger a pris ses renseignements auprès de Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City a livré un avis particulièrement favorable sur son ancien adjoint.

Gerlinger a directement appelé Guardiola

On vous en parlait lundi : l’OL a officialisé la nomination de Carlos Vicens pour succéder à Paulo Fonseca. La direction lyonnaise n’a toutefois pas attendu le départ de l’entraîneur portugais pour étudier le profil de l’ancien coach de Braga, déjà envisagé dans la perspective de juin 2027.

Contraint d’accélérer après le départ surprise de Paulo Fonseca, Michael Gerlinger a mené son enquête. Le dirigeant allemand a notamment sollicité Pep Guardiola, qu’il avait connu lors de leur passage commun au Bayern Munich. Le technicien catalan avait travaillé pendant quatre saisons avec Vicens à Manchester City.

« Une très, très bonne personne »

D’après les informations d’Olympique et Lyonnais, Guardiola a rapidement conforté Gerlinger dans son choix. Les deux hommes ont échangé sur les méthodes de travail de Carlos Vicens, sa maîtrise des coups de pied arrêtés mais également ses qualités humaines.

« Alors, si tu parles avec Pep, c’est un monologue (rires). Plus sérieusement, c’était positif dès le début. Il m’a un peu raconté comment ils ont travaillé ensemble. On a parlé des coups de pied arrêtés et de la mentalité de Carlos. Il a insisté sur le fait que Carlos était une très, très bonne personne et m’a conseillé d’avancer dans les discussions », a raconté Michael Gerlinger.

Une première séance avec seulement 16 joueurs

Carlos Vicens a désormais commencé son travail sur le terrain. Très actif au cours des exercices, l’Espagnol a dirigé ses premières séances en anglais à Décines. Son groupe était néanmoins fortement diminué par les blessures et les absences liées aux sélections nationales.

Carlos Vicens a dirigé son premier entraînement à l’OL avec un groupe réduit à 16 joueurs. Très actif, il a donné ses premières consignes en anglais. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2120184718343942574

Cette prise de contact doit permettre au nouveau technicien d’installer progressivement ses principes, en attendant le retour des 17 joueurs indisponibles. Il peut également s’appuyer sur les quatre adjoints choisis pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure.

Un choix préparé pour l’avenir

La nomination de Carlos Vicens ne constitue donc pas une décision prise dans l’urgence, même si le calendrier s’est brutalement accéléré. L’OL avait ciblé depuis plusieurs mois sa philosophie et son profil, avec l’idée d’en faire une option crédible si Fonseca ne prolongeait pas son contrat en 2027.

L’avis de Guardiola a fini de convaincre la direction lyonnaise d’avancer dans les discussions. Reste désormais à savoir si les qualités vantées par l’entraîneur de Manchester City permettront à Vicens d’obtenir rapidement des résultats sur le banc de l’OL.