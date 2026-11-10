À LA UNE · OL
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
OL : Guardiola a donné son verdict sur le nouvel entraîneur lyonnais
OL : Une condition peut déjà prolonger le pari du nouvel entraîneur
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
OL : le nouvel entraîneur se fixe déjà un premier test grandeur nature
OL : le couperet est tombé pour le retour de Pierre Sage
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
OL, Real Madrid : le clin d’oeil inattendu de Karim Benzema à l’OM
OL : premiers coups durs pour Carlos Vicens à Lyon
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
OL : Carlos Vicens annonce déjà son système et un gros objectif pour la saison
OL : un cinquième renfort surprise pour Carlos Vicens !
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
RC Lens, OL : le successeur de Pierre Sage à Crystal Palace est connu !
OL : c’est officiel pour Carlos Vicens !
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : Guardiola a donné son verdict sur le nouvel entraîneur lyonnais

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
OL : Guardiola a donné son verdict sur le nouvel entraîneur lyonnais

Avant de confier les rênes de l’OL à Carlos Vicens, Michael Gerlinger a pris ses renseignements auprès de Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City a livré un avis particulièrement favorable sur son ancien adjoint.

Gerlinger a directement appelé Guardiola

On vous en parlait lundi : l’OL a officialisé la nomination de Carlos Vicens pour succéder à Paulo Fonseca. La direction lyonnaise n’a toutefois pas attendu le départ de l’entraîneur portugais pour étudier le profil de l’ancien coach de Braga, déjà envisagé dans la perspective de juin 2027.

Contraint d’accélérer après le départ surprise de Paulo Fonseca, Michael Gerlinger a mené son enquête. Le dirigeant allemand a notamment sollicité Pep Guardiola, qu’il avait connu lors de leur passage commun au Bayern Munich. Le technicien catalan avait travaillé pendant quatre saisons avec Vicens à Manchester City.

« Une très, très bonne personne »

D’après les informations d’Olympique et Lyonnais, Guardiola a rapidement conforté Gerlinger dans son choix. Les deux hommes ont échangé sur les méthodes de travail de Carlos Vicens, sa maîtrise des coups de pied arrêtés mais également ses qualités humaines.

« Alors, si tu parles avec Pep, c’est un monologue (rires). Plus sérieusement, c’était positif dès le début. Il m’a un peu raconté comment ils ont travaillé ensemble. On a parlé des coups de pied arrêtés et de la mentalité de Carlos. Il a insisté sur le fait que Carlos était une très, très bonne personne et m’a conseillé d’avancer dans les discussions », a raconté Michael Gerlinger.

Une première séance avec seulement 16 joueurs

Carlos Vicens a désormais commencé son travail sur le terrain. Très actif au cours des exercices, l’Espagnol a dirigé ses premières séances en anglais à Décines. Son groupe était néanmoins fortement diminué par les blessures et les absences liées aux sélections nationales.

Cette prise de contact doit permettre au nouveau technicien d’installer progressivement ses principes, en attendant le retour des 17 joueurs indisponibles. Il peut également s’appuyer sur les quatre adjoints choisis pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure.

Un choix préparé pour l’avenir

La nomination de Carlos Vicens ne constitue donc pas une décision prise dans l’urgence, même si le calendrier s’est brutalement accéléré. L’OL avait ciblé depuis plusieurs mois sa philosophie et son profil, avec l’idée d’en faire une option crédible si Fonseca ne prolongeait pas son contrat en 2027.

L’avis de Guardiola a fini de convaincre la direction lyonnaise d’avancer dans les discussions. Reste désormais à savoir si les qualités vantées par l’entraîneur de Manchester City permettront à Vicens d’obtenir rapidement des résultats sur le banc de l’OL.

OL en ce moment

Classement Ligue 1

5e / 18

17 pts · 10 matchs · 5V 2N 3D · +6

DVDVD

Prochain match

Logo LOSCLOSCLogo OLOL

· Ligue 1 J11

12,14N3,1522,80Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • DStade Brestois 2-0 OLprono ✗
  • VOL 2-0 Angers SCO
  • DPSG 2-0 OL
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters de l'OL 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OL
Recommandé pour les supporters de l'OL
Les Gones lisent aussi

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot