OL : une réponse cinglante des supporters à Fonseca est tombée !

Le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal en pleine saison passe très mal auprès des supporters de l’OL.

C’est un départ qui fait beaucoup parler du côté de l’Olympique Lyonnais. Contre toute attente, Paulo Fonseca a décidé de quitter l’OL en pleine saison pour prendre les commandes du Sporting Portugal, son club de cœur. Comme l’a annoncé Foot Mercato, le technicien portugais serait attendu dès ce mardi à Lisbonne, où il devrait s’engager jusqu’en juin 2030 avec le club lisboète. Une décision inattendue qui oblige les dirigeants lyonnais à lui trouver rapidement un successeur, alors que la saison est encore loin d’être terminée.

La pilule ne passe pas pour les supporters de l’OL

Mais ce départ précipité de Paulo Fonseca ne passe pas auprès des supporters de l’Olympique Lyonnais. En témoigne un sondage réalisé par nos soins sur X. À la question « Le départ de Paulo Fonseca en pleine saison est-il un manque de respect envers l’OL ? », les votants ont livré un verdict particulièrement sévère pour l’entraîneur portugais. 77,6 % d’entre eux ont répondu « oui », contre seulement 22,4 % de « non ». Une large majorité des participants considère donc que le technicien manque de respect au club rhodanien en décidant de partir en cours d’exercice.

Ce résultat témoigne de la frustration d’une partie des supporters lyonnais, qui semblent surtout reprocher à Paulo Fonseca le moment choisi pour quitter le club. Alors que l’OL doit encore disputer une grande partie de sa saison, ce changement d’entraîneur pourrait perturber la dynamique de l’équipe et contraindre les dirigeants à revoir leurs plans dans l’urgence. À l’inverse, 22,4 % des votants ne considèrent pas ce départ comme un manque de respect, estimant donc que le choix du Portugais peut se justifier. Reste désormais à savoir comment les supporters accueilleront son successeur, alors que le nom de Carlos Vicens circule avec insistance pour prendre place sur le banc lyonnais.