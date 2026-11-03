Stade Rennais : nouveau coup dur pour Lepaul, un retour et deux incertains pour l’Olympiakos !

L’entraîneur du Stade Rennas, Franck Haise, a annoncé plusieurs mauvaises nouvelles, mais aussi un retour attendu, avant la réception de l’Olympiakos ce mercredi.

Le Stade Rennais reçoit ce mercredi (16h30) l’Olympiakos, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Toujours invaincus sur la scène européenne cette saison, les Rouge et Noir tenteront de décrocher leur deuxième victoire dans la compétition afin de se rapprocher du Top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Mais pour cette rencontre importante, Franck Haise devra composer avec plusieurs incertitudes au sein de son effectif.

Lepaul forfait, Samba de retour, Aït Boudlal et Rongier incertains pour l’Olympiakos !

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille de la réception de l’Olympiakos, Franck Haise a fait le point sur l’état de santé de ses joueurs, comme l’a rapporté le journaliste d’ICI Armorique, François Rauzy. Et les nouvelles sont contrastées pour le Stade Rennais. Déjà absent lors des trois dernières rencontres en raison d’une entorse à la cheville, Esteban Lepaul est de nouveau forfait face au club grec. L’attaquant rennais n’a toujours pas repris l’entraînement collectif et devra donc patienter avant de retrouver la compétition. En revanche, Brice Samba, qui avait manqué la lourde défaite concédée le week-end dernier sur la pelouse de l’OGC Nice (5-2), devrait normalement effectuer son retour dans le groupe.

Mais les inquiétudes ne s’arrêtent pas là pour le technicien rennais. Abdelhamid Aït Boudlal et Valentin Rongier sont également incertains pour affronter l’Olympiakos. Les deux joueurs souffrent de gênes musculaires et leur participation à cette quatrième journée de Ligue Europa reste donc à confirmer. Deux possibles absences supplémentaires qui pourraient compliquer les choix de Franck Haise, déjà privé d’Esteban Lepaul. Le Stade Rennais espère néanmoins pouvoir compter sur un effectif suffisamment compétitif pour poursuivre son invincibilité européenne et se rapprocher des huit premières places du classement.