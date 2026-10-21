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FRANCE

OL : le groupe de Fonseca pour Hoffenheim avec une absence surprise !

Par Fabien Chorlet - 21 Oct 2026, 19:19
Paulo Fonseca (OL)

L’OL vient de dévoiler le groupe retenu par Paulo Fonseca pour le match de Ligue Europa contre Hoffenheim.

L’Olympique Lyonnais se déplace ce jeudi (21h) sur la pelouse d’Hoffenheim, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Vainqueurs de leurs deux premières rencontres européennes face à Anderlecht (1-2), puis Crystal Palace (2-3), les Gones tenteront de poursuivre leur sans-faute en Allemagne. Pour ce déplacement, Paulo Fonseca a retenu un groupe de 23 joueurs, marqué par plusieurs absences. Blessés, Mohamed Ouédraogo, Nicolas Tagliafico et Loïs Openda ne seront pas du voyage. Le latéral argentin a pourtant repris l’entraînement individuel ce mercredi, mais son retour à la compétition devra encore attendre.

Pavel Sulc, le grand absent du groupe lyonnais !

Mais la principale surprise concerne Pavel Sulc. Le milieu offensif tchèque ne figure pas dans le groupe convoqué par Paulo Fonseca pour affronter Hoffenheim. Une absence inattendue qui vient s’ajouter aux forfaits déjà connus et qui prive l’entraîneur portugais d’une solution supplémentaire sur le plan offensif. Reste désormais à connaître les raisons de cette non-convocation, alors que l’OL espère décrocher une troisième victoire consécutive en Ligue Europa.

Le groupe de l’OL : Greif, Bengui, Descamps – Athekame, Abner, Niakhathé, Bacher, R. Kluivert, C. Mata, Kango, Garcia, Kamara – Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Merah, Morton, Nartey – Nuamah, K. Nakamura, Duranville, Boudache, Himbert.

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