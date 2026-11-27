Au lendemain des violents incidents survenus en marge de la rencontre entre l’OM et le Levski Sofia en Ligue Europa, le club phocéen pourrait payer très cher les débordements de ses supporters. Déjà en sursis auprès de l’UEFA, Marseille a de quoi trembler.

La belle soirée européenne de l’Olympique de Marseille a été gâchée par les événements survenus dans les tribunes du stade Vélodrome. De violents affrontements entre supporters marseillais et bulgares ont éclaté, entraînant notamment l’hospitalisation de cinq supporters du Levski Sofia. Des incidents qui pourraient désormais coûter très cher à la direction olympienne.

Selon Sportune, l’OM s’expose à plusieurs sanctions en vertu du règlement disciplinaire de l’UEFA. Fermeture de tribunes, huis clos total, délocalisation d’une rencontre ou encore privation de revenus européens : l’instance dispose de nombreux leviers pour sanctionner le club phocéen. Sur le plan financier, les amendes prévues par le règlement peuvent même atteindre 10 millions d’euros, un plafond théorique qui ne préjuge pas de la sanction marseillaise.

L’OM est déjà en sursis auprès de l’UEFA

Et c’est certainement le point le plus inquiétant pour les dirigeants marseillais. En novembre 2025, à la suite de la réception de l’Atalanta Bergame, l’OM avait écopé d’une fermeture partielle du virage Sud avec sursis, assortie d’une période probatoire de deux ans.

Plus récemment, le club phocéen avait également été sanctionné d’une amende de 80 500 euros après la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa. Des antécédents qui pourraient peser lourd au moment où l’UEFA examinera le dossier, la récidive constituant une circonstance aggravante.

Un Vélodrome privé de ses supporters face au Celta Vigo ?

Alors que l’OM doit recevoir le Celta Vigo le 10 décembre prochain en Ligue Europa, la menace d’un huis clos plane désormais sur le stade Vélodrome. Une telle sanction représenterait un double coup dur pour les Olympiens, privés du soutien de leur public et potentiellement d’importantes recettes de billetterie.

Si aucune décision n’a encore été annoncée dans les éléments rapportés par Sportune, les prochaines semaines pourraient être particulièrement mouvementées pour la direction marseillaise.