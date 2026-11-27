Auteur d’une première partie de saison convaincante sous les couleurs de l’OM, Nayef Aguerd pourrait pourtant être poussé vers la sortie dès le prochain mercato hivernal. Une décision qui serait loin de faire les affaires de Bruno Genesio, désireux de conserver son patron défensif.

L’Olympique de Marseille n’en a visiblement pas terminé avec ses difficultés financières. Malgré les nombreux départs enregistrés lors du dernier mercato estival, la direction olympienne doit encore réaliser des économies pour répondre aux exigences de la DNCG. Et cette situation pourrait avoir de lourdes conséquences sur le plan sportif.

Après une première saison marquée par les blessures, Nayef Aguerd a retrouvé toutes ses sensations sous les ordres de Bruno Genesio, qu’il avait déjà côtoyé au Stade Rennais. Associé à CJ Egan-Riley en défense centrale, l’international marocain s’est imposé comme l’un des hommes forts du dispositif marseillais. Mais son avenir dans la cité phocéenne serait loin d’être assuré.

L’OM ne ferme pas la porte à un départ de Nayef Aguerd

Selon les informations du journaliste marocain Hakim, la direction de l’Olympique de Marseille envisagerait de se séparer de Nayef Aguerd dès le mois de janvier. En cause, notamment, son salaire important, qui pèserait sur les finances du club phocéen.

« La porte à un départ n’est pas fermée malheureusement… Genesio ne souhaite pas son départ », a notamment révélé le journaliste sur son compte X.

Une information qui risque de faire grincer des dents du côté des supporters marseillais. Après avoir perdu Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard et Facundo Medina l’été dernier, l’OM semblait enfin avoir trouvé une certaine stabilité dans son secteur défensif.

On va espérer que l’OM décide de ne pas vendre Aguerd cette hiver comme aimerait la direction… — Hakim (@Z_hakos) November 26, 2026

Bruno Genesio en désaccord avec sa direction ?

Conscient des impératifs économiques de son club, Bruno Genesio ne serait pas opposé à certains départs cet hiver. Des joueurs moins utilisés, à l’image de Neal Maupay, Angel Gomes ou encore Geoffrey Kondogbia, pourraient ainsi être sacrifiés pour alléger la masse salariale olympienne.

En revanche, le technicien français souhaiterait conserver ses principaux cadres jusqu’à la fin de la saison. Alors que l’OM ambitionne de retrouver la Ligue des Champions, perdre un élément aussi important que Nayef Aguerd en plein milieu de l’exercice constituerait un sérieux coup dur.

La direction marseillaise va donc devoir trancher entre ses impératifs financiers et les ambitions sportives de son entraîneur. À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, le dossier Nayef Aguerd pourrait bien devenir l’un des premiers points de tension entre Bruno Genesio et ses dirigeants.